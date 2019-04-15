Локальный апокалипсис. Самые мощные в истории неядерные взрывы

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Несмотря на то что атомное оружие считается самым смертоносным и разрушительным, неядерные взрывы тоже порой сметают с лица земли целые города, полностью уничтожая инфраструктуру и вызывая многотысячные жертвы. Одна из таких масштабных катастроф произошла в Индии ровно 75 лет назад, когда на борту парохода "Форт Стайкин", стоящего в порту Бомбея, сдетонировали более полутора тысяч тонн взрывчатки. РИА Новости рассказывает о пяти самых разрушительных взрывах в истории человечества.

Бомбейский взрыв

Британское судно "Форт Стайкин" прибыло в Бомбей 14 апреля 1944-го. Сухогруз доставил в Индию золотые слитки на миллион фунтов стерлингов. Но, помимо ценного металла, в забитых под завязку трюмах находились 1700 тонн взрывчатых веществ (тротил, боеприпасы), а также тонны серы, каучука, хлопка, смолы, машинного масла и минеральных удобрений.

При разгрузке в одном из трюмов возникло небольшое возгорание. Команда приступила к тушению своими силами, кроме того, в порт прибыли дежурные пожарные расчеты. Однако пламя не утихало. Чтобы избежать взрыва, судно хотели затопить или отбуксировать на внешний рейд подальше от порта. Через несколько часов огонь перекинулся на ящики со взрывчаткой и полностью охватил сухогруз. Загорелись и портовые здания на берегу. Вскоре прогремел первый взрыв, которым начисто оторвало носовую часть. Второй взрыв был еще сильнее — пламя и дым взметнулись вверх почти на километр, с неба посыпались огненные "бомбы", поджигающие близлежащие строения и другие корабли в порту.

Люди бегут по улице после взрыва парохода "Форт Стайкин" Источник изображения: © Фото : Public domain

В результате взрывов и пожаров погибли или были ранены несколько тысяч человек, уничтожены десятки судов, сотни строений и складов. Пожар тушили две недели, а убыток превысил сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. Эта катастрофа надолго запомнилась местным жителям: даже спустя десятилетия в Бомбее (сегодня это Мумбаи) нередко используют выражения "до взрыва" и "после взрыва".

Взрыв парохода "Форт Стайкин" Источник изображения: © Фото : Public domain

Гибель "Барона"

Подобные происшествия случались и ранее. Так, 26 октября 1916-го в архангельском порту Бакарица взорвался пароход "Барон Дризен". В отличие от бомбейского взрыва эта катастрофа произошла в результате спланированной диверсии.

Судно с несколькими тысячами тонн взрывчатки, боеприпасов и различного вооружения прибыло из Нью-Йорка. Его уже успели наполовину разгрузить, когда произошел первый взрыв в носовой части парохода. Взрыв был такой силы, что оставил после себя воронку диаметром более 60 метров. Люди слышали его за десятки километров. Почти сразу же прогремел еще один. Огонь перекинулся на другие суда, также загруженные боеприпасами. Последовала неконтролируемая цепная реакция.

Несколько рядом стоящих кораблей, причалы и портовые краны были полностью уничтожены. На берегу обрушились и сгорели десятки зданий и строений. Взрывы и пожары привели к многочисленным жертвам. По официальным данным, в тот день погибло более шестисот человек.

Следствие пришло к выводу, что причина катастрофы — диверсия. Среди подозреваемых называли боцмана с "Барона Дризена" — его якобы подкупил германский шпион во время стоянки парохода в Нью-Йорке. По другой версии, взрыв устроили прошедшие специальную подготовку немецкие диверсанты, пробравшиеся на пароход во время разгрузки. После Октябрьской революции 1917-го дело по взрыву судна прекратили, так и не установив истинных причин и виновников.

Порт Бакарица после взрыва парохода "Барон Дризен" Источник изображения: © Фото : Public domain

Фатальное столкновение

Причиной другого мощнейшего неядерного взрыва стал пожар на французском военном транспортном судне "Монблан". Инцидент произошел в канадском порту Галифакс 6 декабря 1917-го. Это была промежуточная остановка на пути следования парохода из Нью-Йорка во французский Бордо, куда "Монблан" должен был доставить весьма опасный груз: 200 тонн тротила, 2300 тонн пикриновой кислоты и сотни бочек с бензолом.

На входе в порт Галифакса "Монблан" из-за неверных действий лоцмана столкнулся с норвежским теплоходом "Имо". От сильного удара в правый борт на палубе транспортника разлились бочки с бензолом, а искры, возникшие от трения металла о металл, подожгли горючую жидкость. На борту вспыхнул пожар. Команда не сумела справиться с огнем и по приказу капитана эвакуировалась с судна, бросив его на произвол судьбы. Неуправляемый пароход начало сносить к берегу, где успели собраться сотни зевак, привлеченных видом горящего судна.

Взрыв в Галифаксе Источник изображения: © Фото : Public domain

В момент чудовищного взрыва "Монблан" находился всего в десятках метров от пирса. По оценкам специалистов, мощность детонации достигла трех килотонн. Для сравнения: характеристики атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, — 13-18 килотонн. По словам немногих выживших очевидцев, после взрыва под кораблем испарилась вода, обнажив морское дно. Грохот был слышен в сотнях километров от эпицентра, а части парохода разбросало в радиусе двадцати километров. Галифакс был уничтожен практически полностью. Только по официальным данным, на месте взрыва сразу погибли 1600 человек, под завалами зданий и в пожарах — еще 500. Девять тысяч получили ранения.

Последствия взрыва в Галифаксе Источник изображения: © Фото : Public domain

Заминированный остров

Взрыв на немецком острове Гельголанд в Северном море устроили британские военные. В годы Второй мировой войны здесь базировались немецкие подводные лодки. Это была настоящая крепость с многочисленными подземными укреплениями и береговыми батареями. Остров неоднократно подвергался бомбардировкам королевской авиации — на небольшой клочок земли обрушились тысячи бомб. Однако уничтожить бункеры с трехметровыми стенами не удавалось.

После капитуляции Германии англичане решили полностью стереть следы деятельности Третьего рейха и разрушить все укрепления немцев. Кроме того, им необходимо было утилизировать огромное количество боеприпасов, оставшихся после войны. На Гельголанд свезли девять тысяч глубоководных бомб, четыре тысячи торпедных боеголовок, десятки тысяч гранат и других боеприпасов. Получилась огромная бомба массой 6700 тонн.

Самый сильный неядерный взрыв в истории произвели 18 апреля 1947-го. Его ударный потенциал оценивается в треть мощности атомной бомбы, взорванной над Хиросимой. Облако дыма и пламени взметнулось вверх на девять километров. Ландшафт острова полностью изменился. Сейчас заново обустроенный Гельголанд — одна из туристических достопримечательностей Германии.

Остров Гельголанд, 1919 год Источник изображения: © Фото : Public domain

Два поезда

В июне 1989-го на перегоне Улу-Теляк — Аша (Башкирия, СССР) произошла крупнейшая в истории железнодорожная катастрофа. Тогда в результате взрыва природного газа потерпели крушение сразу два пассажирских поезда. На 1710-м километре Транссибирской магистрали в проходившем вдоль полотна газопроводе образовался разрыв. Утечку своевременно не устранили, и в низине, прилегающей к железнодорожной насыпи, в течение нескольких месяцев скапливался сжиженный газ.

В ночь на 4 июня в этом месте навстречу друг другу шли два поезда: Новосибирск — Адлер и Адлер — Новосибирск. Когда составы поравнялись, искры, возникшие при торможении локомотивов, воспламенили газ. В низине прогремел взрыв чудовищной силы. Позже специалисты оценили его мощность в 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Столб пламени был виден за сто километров, а пожар охватил территорию в 250 гектаров.

Взрыв почти полностью уничтожил оба состава вместе с электровозами. Многие вагоны сбросило под откос. Взрывная волна повалила деревья в радиусе трех километров. В поездах на тот момент находилось около 1300 человек. Одни ехали на отдых в Краснодарский край, другие оттуда возвращались. По разным подсчетам, в катастрофе погибли от 675 до 780 пассажиров. Более шестисот получили ожоги и другие травмы.