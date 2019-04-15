Боевые расчеты С-400 и "Панцирь-С" успешно прошли проверку в Подмосковье

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Контрольная проверка успешно прошла в соединении противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области с привлечением комплексов С-400 и "Панцирь-С", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны... Накануне праздника в соединении противовоздушной обороны, дислоцированном в Московской области, прошла контрольная проверка за зимний период обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии участвовали подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, включая боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", радиолокационных станций и командных пунктов.

В рамках проверки перед боевыми расчетами радиотехнических войск стояла задача обнаружить более ста воздушных целей и передать координаты полетов на командный пункт соединения.

"Расчеты комплексов С-400 и "Панцирь-С" выполнили условные пуски зенитных управляемых ракет по контрольным целям, отработали совершение маневра на новые боевые позиции с дальнейшим развертыванием в боевой порядок и уничтожение вновь обнаруженных целей", - подчеркивается в сообщении.

По результатам проверки боевые расчеты подразделений ПВО успешно выполнили задачу, уничтожив все контрольные цели на дальних границах в зоне поражения.