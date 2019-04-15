Общественный совет при Минобороны посетил российские военные базы в Таджикистане и Киргизии (фото)
В минувшие дни представители Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации посетили 201-ю Гатчинскую ордена Жукова дважды Краснознамённую военную базу в Душанбе (Таджикистан), а также объединенную российскую авиационную базу ОДКБ "Кант" в Киргизии. В составе делегации был директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий из репортажей газеты "Московский комсомолец" (полные версии см. здесь: 1, 2, 3).
Делегация Общественного совета при Министерстве обороны России с командиром авиабазы ОДКБ "Кант", военным летчиком 1-го класса полковником Андреем Янкиным (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Холмистые окрестности 201-й российской военной базы в Душанбе (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Концерт для военнослужащих 201-й российской военной базы в Душанбе (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
(с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Занятие по отражению нападения террористов на колонну бронетранспортеров - 201-я российская военная база в Душанбе (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Военнослужащие 201-й российской военной базы на занятии (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
(с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Местные жители наблюдают за ходом занятий на 201-й российской военной базе в Душанбе (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Объединенная российская авиационная база ОДКБ "Кант", Киргизия (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Объединенная российская авиационная база ОДКБ "Кант", Киргизия (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Объединенная российская авиационная база ОДКБ "Кант", Киргизия (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Объединенная российская авиационная база ОДКБ "Кант", Киргизия (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Объединенная российская авиационная база ОДКБ "Кант", Киргизия (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Объединенная российская авиационная база ОДКБ "Кант", Киргизия (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Юнармейцы на авиабазе ОДКБ "Кант", Киргизия (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
Слева направо: главный редактор "МК" Павел Гусев, дирекор ЦАСТ Руслан Пухов, командир авиабазы ОДКБ "Кант" полковник Андрей Янкин (с) "Московский комсомолец" / Губернаторова Наталия
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