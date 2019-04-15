Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к третьей встрече с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов провести третью встречу с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на неудачные переговоры в Ханое. Об этом он заявил в ходе выступления перед депутатами Верховного народного собрания КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Глава КНДР сообщил, что несмотря на неудачные переговоры во вьетнамской столице, у него остались хорошие отношения с Трампом. Однако он не будет встречаться с американским президентом только "для смягчения санкций", а подождет когда США примут "мужественное решение" о смене своего подхода к переговорам и предложат "справедливые и взаимоприемлемые" условия денуклеаризации Корейского полуострова.

Если США предложат провести третий саммит Северная Корея - США на основе правильного подхода, используя правильные методы, мы готовы к тому, чтобы встретиться еще раз

- цитирует заявление Ына ЦТАК.

Напомним, что прошедший в Ханое второй саммит Северная Корея - США закончился безрезультатно, стороны покинули переговоры даже не подписав совместное заявление. Как позже сообщалось, американский президент Дональд Трами предлагал Ким Чен Ыну передать все ядерное оружие США, уничтожить полигоны и испытательные центры и допустить в КНДР американских и международных специалистов по ядерной энергетике. В ответ на это США обещали рассмотреть вопрос снятия санкций с КНДР.