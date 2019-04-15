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15.04.2019
ТАСС

Шойгу сообщил, что стратегические ядерные силы в 2019 году получат 400 новых объектов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам министра обороны, это "дополнительное задание", которое должно быть выполнено

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российскому военному ведомству поставлена задача в 2019 году дополнительно ввести в строй 400 объектов для стратегических ядерных сил. Об этом заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги заседания, которое прошло в рамках единого дня приемки военной продукции.

"По многим показателям и по большой номенклатуре мы планы перевыполняем. Как вы слышали, по объектам инфраструктуры планы первого квартала у нас перевыполнены фактически в 11 раз. Надеюсь, эти темпы будут сохранены. И то, что нами было предусмотрено по этому году дополнительно [ввод 400 объектов, касающихся сил стратегического ядерного сдерживания в целом], - это также будет выполнено", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "это такое дополнительное задание, которое необходимо выполнить".

"Именно необходимо, потому что многое из того, что на сегодняшний день поставляется в войска, в частности в Ракетные войска стратегического назначения, нуждается в тщательном и продуманном обустройстве. И я надеюсь, что все те планы, которые мы наметили, они, безусловно, будут выполнены", - отметил Шойгу.

Ранее в пятницу министр обороны, говоря о развитии военной инфраструктуры, сообщил, что всего в этом году "планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения". При этом приоритетом является строительство объектов для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
Ядерный щит
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