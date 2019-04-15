Вооруженные силы получили в первом квартале года более 500 единиц вооружения

Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Бастион".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что на форуме "Армия-2019" все желающие смогут ознакомиться с техническими и боевыми возможностями большинства новейших образцов российского оружия

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Предприятия оборонной промышленности за первые три месяца этого года поставили российской армии более 500 новых единиц вооружения, включая ракеты "Калибр", комплекс "Бастион", десятки самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, выступая на едином дне приемки военной продукции.

"Сегодня мы подведем итоги приемки военной продукции и объектов инфраструктуры в первом квартале текущего года. За этот период оборонные предприятия поставили в войска свыше пятисот новых и около пятидесяти отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал Шойгу.

По его словам, среди этих вооружений - 48 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", один береговой ракетный комплекс "Бастион", 13 самолетов различного класса и целевого предназначения, 31 вертолет Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных модификаций, 540 автомобилей "Тигр", "Урал" и "Камаз".

"Кроме того, вооруженные силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы", - сказал министр.

Он также сообщил, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" все желающие смогут ознакомиться с техническими и боевыми возможностями большинства новейших образцов российского оружия.

Открывая заседание, министр поздравил всех с Днем космонавтики. "12 апреля - одна из самых знаменательных дат в истории человечества. Многие видные ученые, талантливые инженеры и конструкторы направляли свои силы и знания на развитие отечественной космонавтики. Благодаря их упорному труду и целеустремленности нашей стране принадлежат важнейшие открытия в космической сфере", - сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что "накопленный опыт, мощный научно-технический потенциал и высокий профессионализм работников ракетно-космической отрасли будут и впредь служить укреплению обороноспособности и безопасности России".