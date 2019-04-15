Войти
15.04.2019
Российская газета

Что получила Российская армия за три месяца

463
0
0
Источник изображения: Игорь Зарембо/РИА Новости

В январе-марте войска получили свыше 500 новых и около 50 отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом в пятницу, когда минобороны проводило единый день приемки продукции оборонного назначения, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Понятно, что новый арсенал отправляют в Вооруженные силы постоянно, по заранее утвержденному графику. А в специально назначенные дни приемки армейское руководство несколько раз в год, как правило поквартально, в режиме видеоконференции слушает отчеты директоров оборонных предприятий, начальников военных представительств, командиров частей и соединений о поступлении в войска современных самолетов, зенитных ракетных систем, артиллерийских установок, подлодок, комплексов радиоэлектронной борьбы, строительстве инфраструктуры в интересах минобороны и т.д.

В этот раз генералы не отступили от привычных правил. Министр обороны не только выслушал доклады с мест, но и оценил общую ситуацию с оснащением Российской армии перспективной боевой техникой и оружием. Судя по его оценкам, арсенал обновляют без серьезных сбоев и с приличными темпами. Среди новинок нынешнего года Шойгу упомянул 48 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", один береговой ракетный комплекс "Бастион", 13 самолетов различного класса и целевого предназначения, 31 вертолет Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных модификаций, 540 автомобилей "Тигр", "Урал" и КамАЗ. Кроме того, Вооруженные силы планово получали инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.

Шойгу не преминул напомнить: большинство новейших образцов российского оружия будут представлены на форуме "Армия-2019". Там с ними смогут ознакомиться все желающие.

Отдельно министр остановился на совершенствовании инфраструктуры для нашей ядерной триады и мест базирования российских войск на полуострове Крым и в Арктической зоне РФ. Эти направления наряду с развитием системы управления Шойгу назвал приоритетными в строительных планах ведомства.

Он также сообщил, что до новогодних праздников по заказам минобороны будет завершено возведение 3751 объекта. "На сегодняшний день в эксплуатацию введено более восьмисот пятидесяти зданий и сооружений, что в одиннадцать раз превышает плановый показатель первого квартала. Это говорит о высоких темпах работ", - отметил министр.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
МИ-28
Ми-35
Ми-35М
Ми-8
Тигр
Тигр БА
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
Ядерный щит
Похожие новости
15.04.2019
Вооруженные силы РФ с начала года получили 48 крылатых ракет "Калибр" - Шойгу
15.04.2019
Очередной Единый день приемки военной продукции
15.04.2019
Вооруженные силы получили в первом квартале года более 500 единиц вооружения
15.04.2019
Шойгу: ОПК вышел на стабильные поставки
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета