Что получила Российская армия за три месяца

В январе-марте войска получили свыше 500 новых и около 50 отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом в пятницу, когда минобороны проводило единый день приемки продукции оборонного назначения, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Понятно, что новый арсенал отправляют в Вооруженные силы постоянно, по заранее утвержденному графику. А в специально назначенные дни приемки армейское руководство несколько раз в год, как правило поквартально, в режиме видеоконференции слушает отчеты директоров оборонных предприятий, начальников военных представительств, командиров частей и соединений о поступлении в войска современных самолетов, зенитных ракетных систем, артиллерийских установок, подлодок, комплексов радиоэлектронной борьбы, строительстве инфраструктуры в интересах минобороны и т.д.

В этот раз генералы не отступили от привычных правил. Министр обороны не только выслушал доклады с мест, но и оценил общую ситуацию с оснащением Российской армии перспективной боевой техникой и оружием. Судя по его оценкам, арсенал обновляют без серьезных сбоев и с приличными темпами. Среди новинок нынешнего года Шойгу упомянул 48 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", один береговой ракетный комплекс "Бастион", 13 самолетов различного класса и целевого предназначения, 31 вертолет Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных модификаций, 540 автомобилей "Тигр", "Урал" и КамАЗ. Кроме того, Вооруженные силы планово получали инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.

Шойгу не преминул напомнить: большинство новейших образцов российского оружия будут представлены на форуме "Армия-2019". Там с ними смогут ознакомиться все желающие.

Отдельно министр остановился на совершенствовании инфраструктуры для нашей ядерной триады и мест базирования российских войск на полуострове Крым и в Арктической зоне РФ. Эти направления наряду с развитием системы управления Шойгу назвал приоритетными в строительных планах ведомства.

Он также сообщил, что до новогодних праздников по заказам минобороны будет завершено возведение 3751 объекта. "На сегодняшний день в эксплуатацию введено более восьмисот пятидесяти зданий и сооружений, что в одиннадцать раз превышает плановый показатель первого квартала. Это говорит о высоких темпах работ", - отметил министр.

Юрий Гаврилов