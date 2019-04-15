"Поймали американца и врезали ему по морде" - поляки взбунтовались против военных США

Военные США, строящие в польском городе Повидзь базу, настроили против себя местных жителей. Пресса пишет буквально о том, что "растёт бунт" (ronie bunt) - "ведут себя как саранча".

Городок Повидзь узнали в мире после мартовского заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в его окрестностях летом 2019 года начнётся строительство масштабного ангарного комплекса для хранения американской бронетехники, боеприпасов и вооружения. Однако, как выяснилось, строительство, а точнее - вырубка леса под стройплощадку, идёт уже полным ходом с осени 2018 года. При этом, американцы наплевали на особо охраняемые природные парки Natura 2000 и Powidzki Landscape Park, которые стоят на учёте в Евросоюзе.

Накануне портал wiadomosci.wp.pl опубликовал шокирующую информацию о взаимоотношениях жителей Повидзя с военными США.

"В Повидзе, где создаётся склад вооружений НАТО, растёт бунт против американцев. Может дойти до стычек с солдатами. Местные жители жалуются, что американцы ведут себя как саранча. Военные вырубили огромные участки леса, тяжёлый транспорт блокирует местные дороги, налоги не платят, а канализация едва выдерживает напор сточных вод", - пишет издание.

Один из активистов повидзенской общины по имени Лукаш живописал журналистам повседневную жизнь: "Не проходит и недели без скандалов - столкновения на дороге, жалобы старосте и плохие эмоции. Недавно конвой американцев не вписался в поворот и врезался в забор жителя. Никто не извинился. Потом наши поймали американца, когда он пил пиво, и врезали ему по морде".

Военные США уже вырубили 38 гектаров леса, однако в планах уничтожить более 100 гектаров леса. Это были зоны отдыха, которые использовали туристы, отдыхая на Повидзенском озере. По словам местного лесничего, американцы уже дважды выливали свои нечистоты прямо в поле. Издание отмечает, что жители рассчитывали на экономические выгоды от присутствия американских войск, а на деле получили только убытки.

EADaily дополняет, что разочаровавшиеся поляки создали на "Фейсбуке" группу "Нет форту Трампа в Повидзе", где публикуются снимки с мест ДТП с участием военной техники США, а также видео вырубленных лесов. Люди возмущены, что несколько сотен автомобилей и грузовиков ВС США освобождены от уплаты транспортного налога, что является нарушением международных договоров. В свою очередь транспорт польской армии исправно платит муниципалитету за пользование местными дорогами.