Со вкусом дома: какие продукты из рациона космонавтов можно найти в обычном магазине

Разработка космического рациона — неотъемлемый элемент подготовки любой миссии на МКС. Еда выполняет важную психологическую функцию: в конце концов, какой бы экзотической ни казалась жизнь на орбите, обычных земных радостей в ней не так уж много. Так что требования ко вкусовым и, разумеется, питательным качествам в космической отрасли очень высоки. При этом настоящие "орбитальные" продукты теперь можно купить, в том числе в ближайшем магазине. Подробнее о том, как составляют современное меню для экипажей, — в материале "Известий".

Разработка космического рациона — неотъемлемый элемент подготовки любой миссии на МКС. Еда выполняет важную психологическую функцию: в конце концов, какой бы экзотической ни казалась жизнь на орбите, обычных земных радостей в ней не так уж много. Так что требования ко вкусовым и, разумеется, питательным качествам в космической отрасли очень высоки. При этом настоящие "орбитальные" продукты теперь можно купить, в том числе в ближайшем магазине. Подробнее о том, как составляют современное меню для экипажей, — в материале "Известий".

Космос рядом

Найти идеальный баланс между вкусом, питательными свойствами и практичностью упаковки космической еды ученые пытались несколько десятилетий. В итоге за последние более чем полвека она прошла извилистый путь от особых питательных таблеток (звучит не слишком аппетитно, так что неудивительно, что от них быстро решили отказаться) и знаменитых тюбиков до вполне "земного" рациона с фруктами, джемами и соусами.

Первая научная программа по разработке продуктов питания для космонавтов, к работе над которой привлекли сотрудников Института медико-биологических проблем РАН, была создана в СССР еще в 1963 году. Хотя еду отправляли к орбите и раньше. За два года до этого, отправляясь в полет на корабле "Восток-1", Гагарин получил с собой набор из девяти упакованных в тюбики "домашних" блюд, среди которых были, например, зеленые щи.

Привычные блюда старались дополнительно обогатить питательными элементами — в том числе витаминами C и Е, витаминами группы B и пантотеновой кислотой, чтобы не допустить развития авитаминоза.

В результате был разработан первый комплексный обед, который на орбите протестировал Герман Титов. В его меню были суп-пюре, мясной и печеночный паштеты и, конечно, компот на сладкое. Титов находился на орбите 25 часов и за это время успел пообедать трижды, однако после приземления всё равно пожаловался на голод. В итоге постепенно меню усовершенствовали, добавив в него блюда привычной консистенции — например, пожарские котлеты, говяжий язык и разные сорта хлеба.

Источник изображения: Фото: пресс-служба компании "Махеевъ"

— Сегодня космонавты питаются, как опытные туристы: свежие фрукты, овощи и вполне земные консервы, — говорят в "Роскосмосе".

Это значит, что если раньше специальные обеденные наборы советские консервные заводы готовили под руководством ученых по особым технологиям, то сегодня поставщики, продукция которых соответствует высоким "космическим" стандартам, отправляют на орбиту те же самые продукты, которые поступают в магазины.

Как, например, в случае с продукцией "Махеевъ", которая поставляется на МКС. Под этой маркой в космос летят соусы, джемы и горчица. Они, по словам производителя, ничем не отличаются от тех, которые продаются в розницу. Более того, для их производства используются одни и те же ингредиенты и технологии.

Сделать по-домашнему

Всего сегодня в космическом меню — около 250 блюд. Для каждого экипажа из них компонуются особые 16-дневные рационы с учетом личных предпочтений космонавтов. Главное требование — чтобы выбранные блюда соответствовали суточной норме калорийности, которая составляет около 3 тыс. калорий в день.

Есть еще одна оговорка: вкус на орбите не менее важен, чем питательность или насыщенность полезными веществами.

"Главное, считают специалисты по космической трапезе, чтобы еда приносила радость и создавала на борту Международной космической станции эффект домашнего стола. Кроме приема необходимых калорий, завтрак, обед или ужин у космонавтов еще и сеанс психологической разгрузки", — отмечается на сайте "Роскосмоса".

Поэтому настоящими хитами, как отмечают ученые, которые занимаются подготовкой космического питания, остаются классические блюда — например, борщ и творог с орехами.

Сложность, правда, заключается в том, что в условиях невесомости меняется и работа вкусовых рецепторов — в том числе, особенно в первое время после попадания на орбиту, еда может казаться более пресной, чем на самом деле. Кроме того, поскольку современные миссии на МКС длятся не один месяц, даже тщательно продуманный рацион надоедает. Разнообразить его и добавить блюдам остроты во многом помогают "земные" добавки — те же свежие фрукты или, например, джемы, соусы, горчица.

Но как бы подробно нам ни рассказывали об устройстве жизни на орбите, понаблюдать за ней всегда интереснее лично. Сделать это можно в том числе и в социальных сетях, которые в последние годы активно ведут как "Роскосмос", так и отдельные участники отряда космонавтов. На их фотографиях, например, уже не раз появлялась продукция промышленного производства: если присмотреться, на снимках можно найти вполне "земные" упаковки кетчупа, джема или аджики.

Источник изображения: Фото: пресс-служба компании "Махеевъ"

Не отличаются они не только внешне, но и по вкусовым качествам. В компании-производителе объясняют, что на прилавки и на стол обитателей орбитальной станции попадают продукты из одних и тех же партий, при производстве которых используются одни и те же ингредиенты и заводские линии. Так что, отправившись за покупками в ближайший магазин, вполне можно приобрести упаковку кетчупа, джема или горчицы, произведенную одновременно с той, что прямо сейчас находится на МКС.

Проверка на качество

"Допуск" к орбите земных поставщиков вовсе не означает, что требования к качеству космического питания с советских времен были снижены.

Напротив, рассказывают представители "Махеевъ", продукция бренда перед этим прошла тщательный отбор, который проводили специалисты НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии ФГБУН Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Как правило, пройти такой отбор проще опытным поставщикам с хорошей репутацией и собственным производством, соответствующим всем современным требованиям.

Так, благодаря развитию современных технологий космонавты получили возможность питаться практически так же, как и мы с вами на Земле. Что, конечно, помогло сделать длительное пребывание на орбите немного легче и разнообразнее.