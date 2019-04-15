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15.04.2019
ТАСС

Россия не откажется от экспериментов на орбите Земли при освоении дальнего космоса

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев уточнил, что около Земли продолжатся эксперименты, которым нужна чистая невесомость

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия не откажется от исследований на низкой околоземной орбите, когда займется освоением дальнего космоса, считает исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Наверное, развитие идет за пределы низкой околоземной орбиты, но это не означает, что мы поработали на низкой, а теперь уйдем дальше. Мы останемся и на низкой орбите", - сказал Крикалев в интервью ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что около Земли продолжатся эксперименты, которым нужна чистая невесомость. При этом, как считает Крикалев, в будущем низкая орбита чаще всего будет использоваться "для сборки аппаратов и полета дальше".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия начинает новый этап своеобразного соревнования с ведущими космическими державами по пилотируемым программам, в том числе в дальнем космосе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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