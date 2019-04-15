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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Первый российский метановый ракетный двигатель может появиться к 2025 году - главный конструктор "НПО Энергомаш"

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Криогенное производство АО КБХА
Криогенное производство АО КБХА.
Источник изображения: http://www.kbkha.ru/

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Метан в качестве компонента ракетного топлива может быть более удобен при полетах в дальний космос, сообщил в интервью "Интерфаксу" главный конструктор "НПО Энергомаш" Петр Левочкин.

"В рамках Федеральной космической программы (ФКП) в России создается опытный демонстратор этого двигателя. Воронежское КБХА (Конструкторское бюро химавтоматики) достаточно далеко продвинулось в изучении метана как компонента ракетного топлива. В перспективе они должны сделать демонстратор, более того, сейчас обсуждается вопрос более активного выполнения этой работы, чтобы к 2024-2025 году иметь уже двигатель, а не демонстратор", - сказал П.Левочкин.

Он отметил, что метан имеет лучшую энергетику, чем керосин, однако у него есть недостаток: он имеет низкую плотность, поэтому нужно делать больше топливные баки.

"В космическом пространстве, где минусовая температура, метану не нужна такая же теплоизоляция, как, например, водороду, и в верхних ступенях ракет для дальних полетов метан может быть более выгодным", - отметил П.Левочкин.

Он пояснил, что положительные качества метана в качестве компонента ракетного топлива стимулируют к проведению работ по созданию подобного двигателя все страны, разрабатывающие ракетную технику.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КБХА
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