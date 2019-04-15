Россия и Индия к маю определятся о направлениях сотрудничества в вопросе создания ракетных двигателей - главный конструктор "НПО Энергомаш"

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Дорожная карта российско-индийского сотрудничества в области ракетного двигателестроения будет утверждена к июлю этого года, сообщил в интервью "Интерфаксу" главный конструктор "НПО Энергомаш" Петр Левочкин.

"С Индией подписан протокол, в котором обе стороны зафиксировали свои дальнейшие намерения. До конца апреля 2019 будут проведены переговоры по конкретизации каждого из направлений сотрудничества, а к концу первого полугодия будет утверждена дорожная карта дальнейших совместных действий", - сказал П.Левочкин.

Он напомнил, что также Энергомаш начал сотрудничество с Китаем.

"Кроме Китая ведется активная переговорная работа со многими странами, в их числе Аргентина, Бразилия, Индия", - сказал П.Левочкин.