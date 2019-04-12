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12.04.2019
Военное обозрение

США разместят в Румынии установки системы ПРО THAAD

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Соединенные Штаты приняли решение разместить на территории Румынии мобильные установки системы противоракетной обороны THAAD на время модернизации расположенного в стране противоракетного комплекса Aegis. Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

Источник изображения: topwar.ru

Размещение установок системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) принято по просьбе НАТО для поддержки противоракетной обороны альянса. Система будет находиться в Румынии все время, пока будут вестись работы по модернизации и техническому обслуживания комплекса ПРО Aegis.

Комплексы, которые будут размещены в Румынии, стоят на вооружении 69-й противовоздушной артиллерийской бригады армии США, дислоцированной в штате Техас. После их доставки в Европу они будут интегрированы в общую систему противовоздушной обороны НАТО.

Система ПРО США Aegis Ashore была размещена на территории Румынии в 2016 году. Как заявляют американские военные система предназначена для защиты американского контингента в Европе и европейских союзников от удара баллистических ракет. Система ПРО THAAD предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет в радиусе до 200 километров.

Россия ранее обвинила США в том, что размещаемая в Румынии и Польше система ПРО США Aegis Ashore являются наземными установками для ракет "Томагавк", что запрещено ДРСМД.

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Польша
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Румыния
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BGM-109 Tomahawk
THAAD
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