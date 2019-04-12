Рогозин поручил усложнить функции аппарата "Луна-27"

Генеральный директор Роскосмоса отметил, что запуск аппарата "Луна-27" запланирован на 2025 год

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил рассмотреть возможность усложнения функций робототехнического комплекса "Луна-27", который планируется запустить в 2025 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.

"Я дал поручение моим коллегам в соответствующее департаменте совместно с Советом по космосу РАН о возможности сдвижки влево этих работ и их адаптации под более осмысленные работы, связанные с робототехническими средствами", - отметил Рогозин, подчеркнув, что подобные аппараты должны не только бурить грунт, но и выполнять более сложный набор работ.

Рогозин также отметил, что запуск аппарата "Луна-27" запланирован на 2025 год.