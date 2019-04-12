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12.04.2019
Военно-промышленный курьер

"Летающий радар" А-50У примет участие в Параде Победы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Впервые за четыре года в Параде Победы примет участие самолет-локатор А-50У, модернизированный Концерном "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) и АО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". 9 мая 2019 года он пролетит над Красной площадью в строю дальней авиации российских вооруженных сил, сообщила пресс-служба холдинга "Росэлектроника".

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) А-50У является обновленной модификацией самолета А-50. По сравнению с предшественником он может сопровождать большее количество целей и одновременно наводимых истребителей. Кроме того, он обладает повышенной дальностью обнаружения различных типов летательных аппаратов, в том числе и принципиально новых. Шестой самолет А-50У был передан Концерном "Вега" и АО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в эксплуатацию Воздушно-космическим силам России в марте 2019 года, завершение модернизации седьмой машины запланировано на 2021 год.

А-50У модернизирован в рамках реализации масштабной программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом.

"А-50У – "летающий штаб" ВКС России. Самолет обеспечивает сопровождение целей, управление ударными самолетами, наведение, а также раннее обнаружение и противодействие воздушным угрозам во время боевых дежурств и операций вне воздушного пространства Российской Федерации. Сейчас мы проводим предварительные летные испытания А-100 - перспективного многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения", – рассказал генеральный директор АО "Концерн "Вега" Вячеслав Михеев.

О том, как показали себя эти машины в небе Сирии, – в статье "Как наш "Обама" защищает Сирию" (ВПК, № 13 (776) за 9 апреля 2019 года)

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Росэлектроника
ТАНТК им. Бериева
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