Как наш "Обама" защищает Сирию

По боевым возможностям все "летающие радары" проигрывают российскому и американскому

В московском небе появится самолет ДРЛО А-100 "Премьер". Уникальная машина примет участие в воздушной части Парада Победы 9 мая. А произойдет это в нынешнем году или в следующем, будет зависеть от того, как пройдут испытания.

Возможности и состояние парка российских "летающих радаров" весьма популярная тема в СМИ и экспертном сообществе. При этом мнения о российских аналогах американской системы АВАКС серьезно разнятся. Так, некоторые эксперты рассказывают об уникальных возможностях модернизированных А-50У: якобы в Сирии эти самолеты даже отслеживали перемещения боевиков по земле и выявляли их подземные склады.

Есть и противоположная точка зрения. Парк российских самолетов ДРЛО очень мал, всего пять А-50 прошли хоть какую-то модернизацию. Но и их возможности по сравнению с американскими Е-3 очень низкие. При этом перспективный А-100 безнадежно увяз в доработках.

Как на самом деле обстоят дела с российскими летающими радарами? Как показали себя эти машины в небе Сирии? И действительно ли они проигрывают зарубежным аналогам?

Воздушные парки у нас и у них

Сейчас в ВКС России чуть более двадцати самолетов ДРЛО А-50. В это количество входят как пять прошедших модернизацию "летающих радаров", так и несколько бортов на приколе. На первый взгляд количество самолетов действительно не впечатляет. Но если сравнивать с НАТО и США, то ситуация выглядит не столь печально. В частности, в авиационном парке ВВС США числится 32 самолета ДРЛО.

“ В Сирии задачами наших АВАКСов стали отслеживание воздушных и морских целей, управление российскими самолетами, предотвращение столкновений с бортами "антиигиловской" коалиции ”

Из них всего пять машин современной модификации "блок 40/45", получившей свой собственный индекс – Е-3G. Первый такой самолет передали американским ВВС еще в 2003 году. За двенадцать лет модернизация была проведена на четырех бортах. Боевую проверку "супер-АВАКС" прошел в 2015-м в ходе операций в Сирии и Ираке. Планируется, что до модификации "блок 40/45" всего будут модернизированы 24 Е-3.

Пока Пентагон официально не объявлял, когда завершит модернизацию АВАКСов, хотя на сайте ВВС США есть информация, что к 2020 году в военно-воздушных силах останутся только Е-3G. Но такие планы были озвучены четыре года назад. До настоящего времени информации о массовой передаче Е-3G пока не поступало. В небе Ирака и Сирии продолжают летать только машины первой серии модернизации.

На фоне сокращения военных бюджетов обслуживание и модернизация парка Е-3 стали весьма дорогим удовольствием для многих стран. В частности, недавно в Минобороны Великобритании приняли решение отказаться от АВАКСов. На их место придет также продукция корпорации "Боинг" – самолет ДРЛО Е-7. Главная причина – очень высокая стоимость обслуживания и модернизации Е-3. Из шести "троек" две машины были выведены из эксплуатации еще в начале нынешнего года.

В случае с ВВС Великобритании Е-7 хотя и проигрывают по возможностям, но их покупка по силам бюджету. Помимо англичан, "семерки" уже закупают австралийские военно-воздушные силы. Поэтому Лондон планирует объединиться с коллегами из Канберры. Это поможет сэкономить деньги на подготовке пилотов и бортоператоров и сделать обслуживание машин более дешевым.

Проверки боем

Почему следует сравнивать А-50 именно с Е-3? Да, сегодня на мировом авиарынке достаточно предложений самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Они есть не только у американских фирм, но и у шведского концерна SAAB и даже у китайских производителей.

Но при продвижении такой продукции главный критерий не боевые качества машины, а ее стоимость. Самолеты ДРЛО – очень дорогое удовольствие. По официальным данным ВВС США, цена одного немодернизированного Е-3 – 270 миллионов долларов. Для сравнения: аналогичный показатель у F-35 не должен превышать 80 миллионов. При этом Пентагон намерен существенно снизить стоимость "Лайтнинга-2".

Самолет ДРЛО А-50 создавался как ответ Е-3. Хотя "пятидесятый" и уступает "американцу" по некоторым показателям, но это машины одного класса. Тогда как остальные "летающие радары" на рынке – более бюджетные варианты, которые по своим боевым возможностям проигрывают и российскому, и американскому "одноклассникам".

Фото: google.com

Фото: google.comКак уже было сказано, сейчас наиболее современный серийный российский самолет ДРЛО – это А-50У. Модернизация "пятидесятых" до варианта "У" началась еще в середине 2000-х. В настоящее время ВКС РФ располагают пятью "ушками". Но по планам их количество будет увеличиваться.

В какой степени А-50У отвечает современным требованиям? Конечно, можно сравнивать официальные данные и читать пресс-релизы Минобороны РФ. Однако лучше посмотреть, как показали себя "пятидесятые" в реальной боевой работе в небе Сирии.

Первоначально они не входили в состав авиаконтингента в САР. По данным "Военно-промышленного курьера", российские АВАКСы до мая 2017-го появлялись на авиабазе "Хмеймим" лишь эпизодически. И эти командировки были достаточно короткими.

Однако два года назад сирийская ситуация начала накаляться. В частности, США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС САР "Шайрат", верные Башару Асаду войска продвигались с боями к Дейр эз-Зору и в небе на востоке Сирии все чаще стали пересекаться ЛА американской "антиигиловской" коалиции и ВКС России.

С этого момента А-50 перевели на полноценное боевое дежурство. К работе привлекались только прошедшие модернизацию "ушки". Обычно на "Хмеймиме" "сидел" всего один борт, но если обострялась ситуация, на усиление прилетал дополнительный "русский" АВАКС.

В частности, так было осенью 2018 года, когда стало известно, что в САР готовится еще одна химическая провокация. И в то же время США начали угрожать очередным ракетным ударом. Дополнительный "пятидесятый" весьма оперативно перебросили на российскую авиабазу вместе с эскадрильей истребителей Су-30СМ морской авиации России.

Часто можно слышать утверждение, что А-50 с помощью радаров засекали наземные позиции боевиков и следили за перемещением их боевых отрядов. Но по данным "Военно-промышленного курьера", это не совсем так. В Сирии задачами отечественных АВАКСов стали отслеживание воздушных и морских целей, управление российскими самолетами, а также предотвращение столкновений летательных аппаратов ВКС России и "антиигиловской" коалиции. Для обеспечения работы "по земле" А-50 не привлекались.

Видно каждую ракету

Об эффективности А-50У в Сирии рассказали сами российские военные. Как известно, весной прошлого года США и их союзники нанесли ракетный удар по сирийским объектам, где, как утверждалось, изготавливали химическое оружие.

Незадолго до удара на авиабазу "Хмеймим" по ротации перелетел А-50У с бортовым номером "33". За характерный внешний вид (при модернизации этот борт перекрасили в темно-серый цвет) эта машина у военных летчиков получила прозвище "Обама". По данным западных СМИ, именно этот самолет находился в воздухе в ходе нанесения ракетного удара.

Уже утром Минобороны России выступило с заявлением, в котором были указаны направления, по которым летели американские, английские и французские крылатые ракеты. Также были названы модели привлеченных к ударам самолетов и кораблей, примерный тип авиационных средств поражения, примененных союзниками.

Спустя несколько часов пресс-конференцию провели и представители Пентагона. При этом данные американской стороны практически совпали с российскими сведениями. Правда, военное ведомство США не признало, что большинство КР сбили силы ПВО САР.

С большой долей вероятности можно говорить, что информация о происходящем в воздухе над Сирией, Средиземным морем и Персидским заливом была получена именно с борта "Обамы". Особенно впечатляет обнаружение крылатых ракет. Сопоставление американских и российских данных показывает, что экипаж А-50У отслеживал каждый полет от старта и до поражения цели. При этом одновременно велось наблюдение за несколькими направлениями – со стороны Средиземного моря, Персидского залива, а также границы с Иорданией.

Подведем итог. А-50У получили достаточно современное радиолокационное оборудование. Они могут обнаруживать КР на расстоянии в десятки, а то и сотни километров и в режиме реального времени передавать информацию на наземные средства ПВО. Также машина видит самолеты и корабли. Вся информация в онлайн режиме передается средствам ПВО, штабам и боевой авиации.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года