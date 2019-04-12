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12.04.2019
ЦАМТО

Д.Песков: речи о совместном с Турцией производстве С-400 не идет, но возможно совместное производство некоторых компонентов

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

ЦАМТО, 11 апреля. Речи о комплексном совместном российско-турецком производстве ЗРС С-400 не идет, но возможно совместное производство каких-либо компонентов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь о комплексном производстве всех узлов С-400 не идет и идти не может, это новые виды вооружения. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно, речь может идти", – сказал он, отвечая на вопрос, идет ли речь о совместном производстве С-400.

Д.Песков добавил, что производство (отдельных компонентов – прим. ЦАМТО) может быть налажено на территории Турции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция могут выйти на совместные разработки военной техники, напоминает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
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