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12.04.2019
Военно-промышленный курьер

Южная Корея провела первые испытания перспективного вертолета LAH

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2022 году Южная Корея может вооружиться отечественным лёгким ударным вертолетом.

Компания Korea Aerospace Industries (KAI) провела первые наземные испытания перспективного вертолета Light Armed Helicopter (LAH), сообщает Warspot со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

В KAI указывают, что в ходе первого этапа тестирования был осуществлён запуск двигателя и проведена проверка работы различных систем. Испытания признаны успешными, и уже в течение месяца планируется провести первые лётные тестирования прототипа. Первый южнокорейский легкий ударный вертолет планируется испытывать в течение трёх лет, после чего Минобороны Республики Корея примет решение о его принятии на вооружение.

Вертолет LAH разрабатывается параллельно с проектом Light Civil Helicopter (LCH). Южнокорейское Минобороны планирует за счет унификации гражданской и военной модификаций существенно снизить расходы на разработку, сборку и обслуживание авиатехники. Известно, что компания KAI намерена выпустить порядка 1000 вертолетов LAH и LCH для внутреннего и внешнего рынков.

Детальные технические характеристики LAH пока остаются в секрете, но известно, что новая машина заменит на боевом дежурстве устаревающие вертолёты 500MD и Bell AH-1 Cobra. По неофициальной информации, LAH будет вооружён 20-мм скорострельной пушкой, а также сможет нести управляемые и неуправляемые ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
AH-1 Cobra
Компании
KAI
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