Авиация и флот ЮВО в Крыму приступили к сдаче контрольной проверки

Ростов-на-Дону. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Авиация и флот Южного военного округа выполнят учебно-боевые задачи в рамках проверки для оценки способностей организации межвидового взаимодействия, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Оперативно-тактическая авиация совершила перелеты с аэродромов базирования, дислоцированных на Кубани и в Ростовской области, на запасные аэродромы, расположенные, в том числе, на территории Крыма. В ходе мероприятий контрольной проверки на Крымском полуострове также развернут совместный пункт управления силами Черноморского флота и армии ВВС и ПВО ЮВО", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что авиация, силы ПВО и корабельные ударные группы приступили к отработке практических задач в соответствии с новыми требованиями боевой и оперативной подготовки. В розыгрышах учений силы авиации и флота попеременно действуют за "своих" и "чужих", что обеспечивает требование двусторонности выполнения учебно-боевых задач и способствует принятию командирами нестандартных и нешаблонных решений.