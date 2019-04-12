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12.04.2019
Интерфакс-АВН

Корабли Северного флота и дальние бомбардировщики провели учение в Норвежском море

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник изображения: © AP Photo

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и крейсер "Маршал Устинов" провели учение в южной части Норвежского моря, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Северного флота РФ.

"Сегодня в нейтральных водах южной части Норвежского моря прошла активная фаза учения разнородных сил Северного флота. На первом этапе по плану учения в акватории Баренцева моря была сформирована группировка разнородных ударных сил Северного флота, основу которой составили тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". В составе группировки также действовали подводные лодки", - сообщили в пресс-службе.

"В район проведения учения осуществили перелет пара дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота, а также пара дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России", - добавили в пресс-службе.

По ее данным, их сопроводили перехватчики Северного флота МиГ-31БМ, осуществившие дозаправку от самолетов заправщиков Ил-78.

"Группировка разнородных ударных сил Северного флота успешно выполнила все поставленные задачи и подтвердила способность уверенно и профессионально действовать в оперативно важных районах Мирового океана", - отметил командующий флотом адмирал Николай Евменов, слова которого приводят в пресс-службе.

В ходе учения корабли отработали задачи по поиску подводных лодок, организации противовоздушной обороны.

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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Ил-78
МиГ-31
МиГ-31БМ
Пётр Великий
Ту-142
Ту-22М
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Военные учения
СФ
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