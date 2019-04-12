LAH завёлся

В 2022 году Южная Корея может вооружиться отечественным лёгким ударным вертолётом. Вчера, 9 апреля, информационное агентство Yonhap сообщило о том, что компания Korea Aerospace Industries (KAI) провела первые наземные испытания перспективного вертолёта Light Armed Helicopter (LAH).

В KAI указывают, что в ходе первого этапа тестирования был осуществлён запуск двигателя и проведена проверка работы различных систем. Испытания признаны успешными, и уже в течение месяца планируется провести первые лётные тестирования прототипа. Первый южнокорейский лёгкий ударный вертолёт планируется испытывать в течение трёх лет, после чего Минобороны Республики Корея примет решение о его принятии на вооружение.

Вертолёт LAH. Источник изображения: yna.co.kr

Вертолёт LAH разрабатывается параллельно с проектом Light Civil Helicopter (LCH). Южнокорейское Минобороны планирует за счёт унификации гражданской и военной модификаций существенно снизить расходы на разработку, сборку и обслуживание авиатехники. Известно, что компания KAI намерена выпустить порядка 1000 вертолётов LAH и LCH для внутреннего и внешнего рынков.

Детальные технические характеристики LAH пока остаются в секрете, но известно, что новая машина заменит на боевом дежурстве устаревающие вертолёты 500MD и Bell AH-1 Cobra. По неофициальной информации, LAH будет вооружён 20-мм скорострельной пушкой, а также сможет нести управляемые и неуправляемые ракеты.