Бойцы ВСУ "горилку" будут пить по стандартам НАТО

Украинские военные откажутся от использования алюминиевых армейских фляжек советского образца, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

Летом текущего года военнослужащие ВСУ начнут пить воду и другие жидкости по "европейским стандартам" из новых пластиковых фляг и гидраторов.

Пить по натовским стандартам украинским военным поможет полиэстер Eastman Tritan Copolyester ТХ1001, из которого будут изготовлены новые фляги.

Кроме того, в ВСУ начнут поступать трехлитровые гидраторы, позволяющие пить без помощи рук, не снимая рюкзака.