Бойцы ВСУ "горилку" будут пить по стандартам НАТО
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Украинские военные откажутся от использования алюминиевых армейских фляжек советского образца, сообщает пресс-служба минобороны Украины.
Летом текущего года военнослужащие ВСУ начнут пить воду и другие жидкости по "европейским стандартам" из новых пластиковых фляг и гидраторов.
Пить по натовским стандартам украинским военным поможет полиэстер Eastman Tritan Copolyester ТХ1001, из которого будут изготовлены новые фляги.
Кроме того, в ВСУ начнут поступать трехлитровые гидраторы, позволяющие пить без помощи рук, не снимая рюкзака.
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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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