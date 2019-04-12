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12.04.2019
Военно-промышленный курьер

Бойцы ВСУ "горилку" будут пить по стандартам НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинские военные откажутся от использования алюминиевых армейских фляжек советского образца, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

Летом текущего года военнослужащие ВСУ начнут пить воду и другие жидкости по "европейским стандартам" из новых пластиковых фляг и гидраторов.

Пить по натовским стандартам украинским военным поможет полиэстер Eastman Tritan Copolyester ТХ1001, из которого будут изготовлены новые фляги.

Кроме того, в ВСУ начнут поступать трехлитровые гидраторы, позволяющие пить без помощи рук, не снимая рюкзака.

 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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