Снайперы 49-й армии получили сверхмощные винтовки "Корд-М"

Специальные подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа получили партию модернизированных крупнокалиберных снайперских винтовок "Корд-М". Калибр 12,7 миллиметров позволяет эффективно поражать различную легкую технику, в том числе беспилотники, вертолеты и малые суда.

В пресс-службе ЮВО отметили, что крупный калибр позволяет гарантировано уничтожать снайперов и офицеров противника в средствах индивидуальной бронезащиты. Дистанция 2000 метров, с которой "работает" винтовка "Корд-М", позволяет стрелку находиться вне досягаемости ответного прицельного огня из стрелкового оружия обычных калибров.

Конструктивно снайперская винтовка "Корд" представляет собой пятизарядную магазинную винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором. C оптическим прицелом 1П88-2 винтовка весит 11,2 килограммов, что на пару килограммов легче иностранных аналогов. "Свободно плавающий" ствол имеет оригинальный и эффективный дульный тормоз-компенсатор активно-реактивного действия. Он уменьшает силу отдачи в 2,5 раза, а также маскирует вспышку огня при выстреле в ночное время.

К другим особенностям нового оружия относится увеличение ресурса ствола до 4500 выстрелов и регулирование усилий спускового крючка.

Кстати

Ранее сообщалось, что одними из первых модернизированные снайперские винтовки "Корд" на юге России получили военнослужащие мотострелковой бригады в Волгоградской области.

Николай Грищенко