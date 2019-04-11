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11.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган обозначил сроки поставок С-400

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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут произойти до июля 2019 года, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил по возвращению из России, что "покупка Анкарой С-400 является предметом международного интереса", передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

"Наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция свое решение. Мы им заявляем, что это завершенное дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше", – сказал турецкий лидер.

Ранее в ходе выступления главы Госдепа Майка Помпео на слушаниях в одном из подкомитетов комитета сената США по ассигнованиям снова прозвучали угрозы в адрес Анкары из-за сделки по российским ЗРК С-400.

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление Вашингтона, который заявил, что приобретение С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе F-35.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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С-400 Триумф
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