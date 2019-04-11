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11.04.2019
Интерфакс-АВН

Эрдоган допустил ускорение поставок С-400 - СМИ

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

Стамбул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 могут начаться раньше запланированного срока - июля 2019 года, сообщила проправительственная газета Sabah в среду.

Президент сообщил об этом журналистам на борту своего самолета по возвращении из России, где находился с визитом ранее на этой неделе.

Решение Анкары о приобретении С-400 вызвало волну критики и угроз со стороны Вашингтона, который пытается убедить Турцию отказаться от сделки. В противном случае США намерены вести против нее жесткие экономические санкции.

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил на слушаниях в сенате во вторник, что Анкара поставлена об этом в известность.

Накануне группа американских сенаторов в совместной статье в газете The New York Times завила, что Р.Т.Эрдогану вскоре придется окончательно выбрать, приобретать ли российские С-400 или американские истребители-бомбардировщики F-35.

При этом авторы статьи пригрозили, что, если Р.Т.Эрдоган выберет С-400, то против Турции будут введены санкции, которые нанесут значительный ущерб турецкой экономике.

Сенаторы отмечают, что Турция в случае закупки С-400 не получит 100 запланированных к приобретению истребителей-бомбардировщиков F-35 и не сможет в течение долгих лет найти им равноценную замену.

Одновременно с этим участие Турции в программе по производству F-35 будет прекращено, что приведет к потере уже вложенных Анкарой в программу $1,25 млрд и к ущербу для компаний оборонного сектора Турции, участвующих в производстве комплектующих.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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