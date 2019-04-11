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11.04.2019
Военное обозрение

Помпео заявил о недопустимости сравнения ситуации со статусом Крыма и Голан

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Выступая на слушаниях в сенате, госсекретарь США Майк Помпео заявил о недопустимости сравнения ситуации со статусом Крыма и статусом Голанских высот. Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о признании Голан израильской территорией. При этом в США не признают Крым российской территорией, продолжая вводить всевозможные санкции, притягивая за уши любые предлоги.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Помпео, ситуацию с Крымом и Голанами "нельзя ставить в один ряд". Из заявления госсекретаря:

Израиль получил эти территории (Голанские высоты), когда сам находился под атакой. Они защищали себя, оборонялись. А Россия не была обороняющейся стороной, она отняла полуостров у людей, которые не представляли для неё никакой угрозы.

Помпео добавил, что ситуации "совершенно разные".

Что ж, ситуации действительно разные. Совершенно разные. По той простой причине, что в Крыму был проведён референдум, где люди открыто высказали свою позицию. А на тех же Голанских высотах, как, кстати, и в крае Косово, никакого плебисцита не проводилось, и признание осуществлялось фактически только по решению США, продолжающих мнить себя вершителями судеб государств мира, мировым жандармом и гегемоном.

P.S. Партия Биньямина Нетаньяху в Израиле лидирует в ходе подсчёта голосов после проведённых накануне выборов. После подсчёта 97% бюллетеней "Ликуд" получает 35 мандатов в парламенте. Буквально в спину "Ликуд" дышит другая партия - "Кахоль Лаван" (34 или 35 мандатов на данный момент).

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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