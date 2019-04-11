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11.04.2019
Интерфакс-АВН

Помпео подтвердил, что Египет в случае приобретения российских вооружений попадет под американские санкции

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Военнослужащие вооруженных сил Египта
Военнослужащие вооруженных сил Египта на командном пункте во время совместных российско-египетских тактических учений Защитники дружбы-2017 на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь Майк Помпео подтвердил, выступая в Сенате США по вопросам бюджета Госдепартамента, что США введут санкции против Египта, если он не откажется от закупки российских вооружений, в частности, истребителей СУ-35.

"Мы ясно дали понять, что в случае приобретения этих систем в отношении режима будут применены санкции в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций", - заявил дипломат.

Он отметил, что Египет заявил, что представляет себе возможные последствия, и выразил надежду, что Каир откажется от этой сделки.

Тем не менее, как отмечают западные СМИ, несмотря на серьезные разногласия по этому вопросу, президент США Дональд Трамп очень тепло принял президента Египта Абделя-Фаттаха аль-Сиси. Встреча и переговоры состоялись в минувший вторник.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Продукция
Су-35
Персоны
Трамп Дональд
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