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08.10.2018
ИноСМИ

Zing (Вьетнам): Китай. Путь от закупщика оружия к военному партнеру России

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Русские Витязи
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи".
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Когда-то Пекин начинал с закупки оружия, а сегодня развил свою собственную военную технику и стал одним из ведущих военных партнеров Москвы

В прошлом Китай был крупнейшим покупателем российского вооружения. С 1990-х до начала 2000-х годов Пекин почти полностью зависел от Москвы в области военной техники. Затем Китай стал копировать образцы вооружения России и изменять их, подстраивая под свою систему национальной обороны.

К 2005 году Индия обогнала Китай и заняла первое место среди импортеров российского вооружения. В настоящее время Китай уверенно входит в тройку главных импортеров, уступая только Индии и Египту.

От покупателя к продавцу

С 1989 года из-за введенных санкций Китай не может импортировать оружие из Европы. В то же время он сократил закупку оружия у России, но не из-за того, что нашел нового торгового партнера, а в связи с появившейся возможностью выпускать вооружение самостоятельно.

В начале 1990-х годов Россия согласилась продать многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27, а также передала технологии производства истребителя Китаю. Выпустив более 100 единиц, Пекин в одностороннем порядке разорвал соглашение, так как скопировал и модернизировал Су-27, наладив выпуск J-11B.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исакин - пообщался с журналистами на выставке МАКС 2009 года и сообщил, что Россия в настоящий момент занимается расследованием копирования китайскими специалистами истребителя Су-27.

Впоследствии Китай продолжил импортировать более современную версию Су-27, а именно Су-30МКК. Используя данный истребитель, Китай на его основе создал истребитель J-16. Существует мнение, что прототипом истребителя является Су-33, (который в свою очередь создавался по проекту советского самолета Т10Л-7) и который был куплен Китаем у Украины.

Помимо этого, аналитики установили, что таким же способом Китай закупил у Израиля чертежи "Лави" (Lavi) для разработки всепогодного многоцелевого истребителя четвёртого поколения J-10. Китай также сотрудничал и с Пакистаном в разработке истребителя JF-17, который впоследствии и продал ему (Пакистану) и ряду других стран.

Таким образом, Китай от страны, вынужденной импортировать российские истребители, поднялся до производства своих собственных и начал их экспорт. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) на долю Китая приходится до 6% мирового экспорта в сфере вооружения с 2013 по 2017 гг.

Возможно, России потребуется закупка китайского вооружения

Пекин, несмотря на собственное производство истребителей, все равно зависит от Москвы в сфере производства реактивных двигателей для тяжелых военно-транспортных самолетов У-20 и реактивных бомбардировщиков Н-6К. В 2015 году Китай стал первым иностранным покупателем многоцелевого истребителя Су-35. Это наиболее современная версия со времен создания Су-27.

Обсуждения по поставке велись с 2010 года, но потребовалось много времени для принятия окончательного решения, так как Пекин хотел купить двигатели Су-35 и оснастить ими истребители-невидимки J-20. Чжоу Ченмин, военный аналитик из Пекина, заявил, что Китай все еще нуждается в российской помощи для модернизации армии. "Китай купил 24 единицы истребителей Су-35 в связи с тем, что ему необходимы самолеты для наиболее дальних боевых действий в Южно-Китайском море. Москва все также является излюбленным направлением Пекина в сфере приобретения систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400".

Чжоу Ченмин также добавил, что С-400 и Су-35 позволят Китаю сэкономить время для разработки крупномасштабных систем вооружения и другого более сложного оружия: "У Китая сейчас больше денег, чем раньше, что позволяет ему скупать вооружение и налаживать партнерские отношения с Россией, а не только с частниками".

Сун Чжупин, военный эксперт из Пекина, отметил, что российское оружие теперь менее привлекательно для Китая, но обе стороны продолжат сотрудничество в развитии техники: "Российско-китайские отношения изменились с момента приобретения крупных вооружений, став партнерскими в сфере создания проектов модернизации технологий, которые включают в себя создание плавучих атомных электростанций и крупных самолетов".

Партнерство особенно усилилось после того, как президент США Дональд Трамп причислил Россию и Китай к числу главных военных соперников США в начале этого года. Специалист из Шанхая Хэ Цисун заявил, что партнерские отношения между двумя странами на настоящий момент развиваются во многих сферах.

В числе этих областей, особенно важно создание беспилотных авиационных технологий, в которых Китай превзошел Россию. Сиемон Вецеман, старший научный сотрудник программы "Сипри" (SIPRI) в сфере вооружения и военных расходов, заявил, что России, возможно, придется импортировать высокотехнологичную продукцию из Китая для своих систем вооружения.

Аналитики уверены, что сотрудничество России и Китая возможно в развитии современного вооружения, так как обе страны обладают достаточными средствами, чтобы разделить затраты на усовершенствование технологий.

"Я думаю, что Китай станет крупным российским партером, у них обоих достаточно средств, чтобы развивать вооружение", - заявил Вецеман.

Однако большинство аналитиков сомневается в возможности российско-китайского сотрудничества в системе вооружений, поскольку Пекин еще не смог полностью вернуть доверие Москвы.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Чунг Хиеу (Trung Hiu)

05.10.2018
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