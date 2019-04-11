Войти
11.04.2019
ТАСС

Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США

41
0
0
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Глава NASA Джим Брайденстайн ранее заявил, что только США способны создать подобный союз

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" будет участвовать в любых международных космических проектах только на равноправной основе и при понимании пользы этого сотрудничества. Так в Роскосмосе прокомментировали ТАСС заявление главы NASA Джима Брайденстайна о создании коалиции для возвращения астронавтов на Луну.

Брайденстайн, в частности, отметил, что только США способны создать подобный союз, и в этом, по его словам, заключается роль Соединенных Штатов, как "лидера и великой страны".

В российской корпорации отметили, что международное сотрудничество в космосе - важная задача, его примером является взаимодействие по Международной космической станции. "Участие в иных международных проектах в космосе возможно исключительно на равноправной основе и при понимании Роскосмосом пользы от такой кооперации", - заявили в госкорпорации.

Там подчеркнули, что приоритеты РФ по освоению космоса определяются "обеспечением обороноспособности страны, использованием результатов космической деятельности в интересах экономики страны и продвижение научных исследований".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными. Он отмечал, что сам является сторонником международного сотрудничества, в том числе с США.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Похожие новости
31.01.2019
Анатолий Петрукович: сотрудничество в исследованиях космоса выгодно всем
18.11.2016
Сергей Крикалев: около Луны может быть создано две космические станции
15.11.2016
Трамп пойдет в дальний космос по стопам "Аполлона"
02.04.2015
Россия и США задумались о строительстве окололунной станции
23.05.2014
В космосе заменить Россию нетрудно
20.05.2014
Катастрофа случилась не с "Протоном", а со всей российской космонавтикой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России