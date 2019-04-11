Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США

Глава NASA Джим Брайденстайн ранее заявил, что только США способны создать подобный союз

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" будет участвовать в любых международных космических проектах только на равноправной основе и при понимании пользы этого сотрудничества. Так в Роскосмосе прокомментировали ТАСС заявление главы NASA Джима Брайденстайна о создании коалиции для возвращения астронавтов на Луну.

Брайденстайн, в частности, отметил, что только США способны создать подобный союз, и в этом, по его словам, заключается роль Соединенных Штатов, как "лидера и великой страны".

В российской корпорации отметили, что международное сотрудничество в космосе - важная задача, его примером является взаимодействие по Международной космической станции. "Участие в иных международных проектах в космосе возможно исключительно на равноправной основе и при понимании Роскосмосом пользы от такой кооперации", - заявили в госкорпорации.

Там подчеркнули, что приоритеты РФ по освоению космоса определяются "обеспечением обороноспособности страны, использованием результатов космической деятельности в интересах экономики страны и продвижение научных исследований".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными. Он отмечал, что сам является сторонником международного сотрудничества, в том числе с США.