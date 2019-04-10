Летал семь минут: японский F-35 пропал с радаров

Как японский F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

В небе над Тихим океаном пропал истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны Японии. Сообщается, что связь с ним была потеряна всего через семь минут после вылета. На предполагаемое место падения самолета вышли военные корабли. Истребители данного типа довольно часто подвергаются критике, особенно при оценке безопасности эксплуатации, несмотря на то что их разработка была самой дорогой в истории.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны Японии во время тренировочного полета во вторник пропал с экранов радаров, сообщил телеканал NHK. По данным журналистов, связь с самолетом была потеряна спустя семь минут после взлета с авиабазы в Мисаве. В тот момент он пролетал над Тихим океаном примерно в 135 км от побережья северной префектуры Аомори. На его борту находится один пилот. Истребитель должен был участвовать в учениях с четырьмя другими самолетами того же типа.

По данным газеты Mainichi, истребитель с большей долей вероятности упал. К месту предполагаемого падения самолета направились несколько военных кораблей и катеров береговой охраны Японии.

10 истребителей F-35A американского производства были размещены на базе Мисава на крайнем севере главного острова страны Хонсю в конце прошлого года.

А до этого, в ноябре, Nikkei Asian Review со ссылкой на источники сообщило, что Токио собирается закупить у США 142 истребителя-бомбардировщика F-35. По информации агентства, планы правительства обоснованы военным усилением Китая. К тому же, это ответ на требование президента США Дональда Трампа закупать больше американского вооружения. Планируется, что F-35 заменят находящиеся на вооружении страны F-15.

Изначально Япония собиралась закупить 42 истребителя F-35A, но затем власти приняли решение дополнительно закупить еще сто самолетов, поясняет Nikkei Asian Review. В материале также сказано, что помимо F-35A будут приобретены и F-35B. Стоимость одного F-35 составляет около $88 млн, то есть покупка дополнительных истребителей обойдется Японии более чем в триллион йен (около $9 млрд).

F-35 - истребитель-бомбардировщик пятого поколения, способный нести ядерные боеголовки. Он был спроектирован по технологии снижения заметности. В проекте по его производству, помимо США, участвуют также Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей за всю историю производства оружия - Вашингтон потратил на нее почти $1,5 трлн. Первоначально запланированные расходы были превышены разработчиками на сотни миллиардов долларов. И, несмотря на это, истребитель ввели в строй только спустя семь лет после предполагаемого срока.

Более того, машина получилась отнюдь не совершенной. В феврале Пентагон сообщил о критических проблемах F-35.

В ходе испытаний истребителя военные констатировали, что версия F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой может прослужить всего лишь 2,1 тыс. летных часов, а это только четверть ожидаемого срока службы в 8 тыс. часов. В итоге, часть самолетов, стоимость каждого из которых составляет порядка $100 млн, спишут уже в 2026 году.

Кроме того, в докладе ведомства указано, что точность встроенного пулемета F-35A неприемлема и не соответствует прописанным в контракте техническим стандартам.

Серьезные программные ошибки воздушного судна заметил генерал-майор ВВС США в отставке и директор по эксплуатационным испытаниям Роберт Бехлер. "Автономная логистическая информационная система (ALIS), разработанная компанией Lockheed Martin и предназначенная для повышения эффективности технического обслуживания и летных операций, все еще не работает должным образом", - отметил он.

В отделе по эксплуатационным испытаниям и оценке министерства обороны США обратили внимание, что предоставляемые ALIS данные в большинстве случаев неполные или совершенно неверные. Исправление данных занимает много времени, из-за чего полет переносится или вовсе отменяется. В стрессовых условиях это может негативно повлиять на способности быстро реагировать на противника, отмечают эксперты Пентагона. Он также отметили и неудобства в эксплуатации системы: по их словам, довольно часто автоматизированные функции требуют ручного ввода.

Из-за проблем с топливной системой американское оборонное ведомство в конце октября прошлого года приостановило полеты примерно 20 истребителей F-35. За месяц до этого Пентагон предпринял аналогичные действия в отношении самолетов этого типа для анализа возможных неполадок после крушения F-35 в Южной Каролине.

Больше всего претензий к этой технике возникло у экспертов некоммерческой организации Project On Government Oversight (POGO). В конце августа прошлого года они заявили, что комиссия военного ведомства США по оценке проекта создания F-35 без видимых причин переквалифицировала некоторые недоработки истребителя из критичных во второстепенные.

В опубликованном на сайте POGO докладе было указано, что в июне главное контрольно-бюджетное управление (GAO) сообщило о 966 "явных недоработках" в нынешнем проекте F-35.

Причем 110 из них были отнесены к первой категории сложности (могут привести к гибели, тяжелой травме, профессиональным заболеваниям), а 855 - ко второй (неисправность отдельных элементов конструкции и бортовых систем). Эксперты обратили внимание, что такие недочеты в конструкции самолета способны "повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям" при эксплуатации.

Причем оказалось, что один из критических недостатков, которые Пентагон решил не исправлять, - неисправность аварийной системы, указали в отчете. Дело в том, что при катапультировании пилота комплекс радиолокационного опознавания не отправляет автоматический сигнал на радар наземного контроля, и диспетчеры не получают информацию о чрезвычайном происшествии. К тому же американские военные проигнорировали проблему с одноразовым хвостовым крючком, который выпускается в случае отказа тормозной системы.

Лидия Мисник