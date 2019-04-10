ВМФ РФ до 2025 года получит пять новых боевых кораблей дальней морской зоны - Шойгу

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Четыре боевых корабля для Военно-морского флота (ВМФ) будут заложены 23 апреля на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны - двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде", - сказал С.Шойгу.

"Одновременно, - продолжил министр, - на "Северной верфи" будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20386. Свое название он получит в честь военного брига русского флота "Меркурий", подвигу которого в мае исполнится 190 лет".

В Русско-турецкую войну "Меркурий" одержал победу над двумя превосходящими по размерам и вооружению линейными кораблями противника, напомнил С.Шойгу.

"Уверен, - подчеркнул министр, - что возрождение имени героического брига послужит сохранению славных страниц истории Военно-морского флота. Отмечу, что указанные корабли планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года".