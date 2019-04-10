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Интерфакс-АВН

ВМФ РФ до 2025 года получит пять новых боевых кораблей дальней морской зоны - Шойгу

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ВМС России
Военнослужащие ВМС России.
Источник изображения: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Четыре боевых корабля для Военно-морского флота (ВМФ) будут заложены 23 апреля на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны - двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде", - сказал С.Шойгу.

"Одновременно, - продолжил министр, - на "Северной верфи" будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20386. Свое название он получит в честь военного брига русского флота "Меркурий", подвигу которого в мае исполнится 190 лет".

В Русско-турецкую войну "Меркурий" одержал победу над двумя превосходящими по размерам и вооружению линейными кораблями противника, напомнил С.Шойгу.

"Уверен, - подчеркнул министр, - что возрождение имени героического брига послужит сохранению славных страниц истории Военно-морского флота. Отмечу, что указанные корабли планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года".

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Страны
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Янтарь ПСЗ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11711
20386
22350
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