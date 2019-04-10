Второй полковой комплект С-400 изготовлен для Китая

Для Китая изготовлен второй полковой комплект российских ЗРК С-400, сообщил военно-дипломатический источник.

Сейчас на полигоне Капустин Яр проводятся приемо-сдаточные испытания. Там ЗРК останутся в течение двух месяцев, затем их направят в Китай, передает ТАСС.

Напомним, поставка Китаю второго полка С-400 начнется в конце июля, почти на пять месяцев раньше установленного срока.

Антон Антонов