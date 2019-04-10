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10.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Второй полковой комплект С-400 изготовлен для Китая

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Источник изображения: mil.ru

Для Китая изготовлен второй полковой комплект российских ЗРК С-400, сообщил военно-дипломатический источник.

Сейчас на полигоне Капустин Яр проводятся приемо-сдаточные испытания. Там ЗРК останутся в течение двух месяцев, затем их направят в Китай, передает ТАСС.

Напомним, поставка Китаю второго полка С-400 начнется в конце июля, почти на пять месяцев раньше установленного срока.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
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