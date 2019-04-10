Второй полковой комплект С-400 изготовлен для Китая
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Для Китая изготовлен второй полковой комплект российских ЗРК С-400, сообщил военно-дипломатический источник.
Сейчас на полигоне Капустин Яр проводятся приемо-сдаточные испытания. Там ЗРК останутся в течение двух месяцев, затем их направят в Китай, передает ТАСС.
Напомним, поставка Китаю второго полка С-400 начнется в конце июля, почти на пять месяцев раньше установленного срока.
Антон Антонов
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