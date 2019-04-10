"Будут последствия": США накажут Египет за покупку Су-35

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Все страны, покупающие вооружения у России, должны помнить о возможных санкциях - в том числе и Египет, заказавший истребители Су-35. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, сообщают российские СМИ. По словам чиновника, у Вашингтона "нет большой гибкости в рамках закона", и подобная ситуация сложилась с Китаем, Индией и Турцией - союзником по НАТО.

Египет, покупая истребители Су-35 у России, должен наравне с другими странами помнить о возможных последствиях со стороны США. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, речь идет о применении закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), передает ФАН.

"Мы не очень гибки, когда речь идет о применении CAATSA. Страны, заказывающие у России оружие, должны помнить, что смягчить [последствия в виде санкций] будет довольно проблематично", - подчеркнул чиновник.

Ситуация с Египтом и Су-35 становится в ряд с аналогичными действиями Китая, Индии и Турции, являющейся союзницей США по НАТО, отметил американский представитель. "Мы хотели бы призвать страны, которые желают поддерживать свои отношения с США в военной сфере серьезно отнестись к CAATSA", - добавил он.

Бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич в разговоре с НСН предположил, что власти Египта вряд ли откажутся от российского истребителя.

"Сегмент российского истребителя Су-35 - это 4 поколение супермодернизированных самолетов. Для четвертого поколения Су-35 - лучшая машина на сегодняшний день. Уже есть пятое поколение - в основном оно представлено американским F-35. Но эти машины гораздо дороже и меньше экспортируются. Тем более, что

США вначале насыщает техникой собственную армию, затем войска стран НАТО, а после этого машины в уже несколько упрощенном виде идут на экспорт", - подчеркнул эксперт.

По словам Лукашевича, Египет "купил лучшее, что было можно", за те деньги, что Каир смог выделить на приобретение военных самолетов.

Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35. Сумма контракта с учетом средств авиационного поражения к самолетам составляет порядка $2 млрд. Российско-египетское соглашение вступило в силу в конце 2018 года, а поставки должны начаться в 2020-2021 годах, отметили источники издания, знакомые со сделкой.

Контакт гарантирует загрузку Комсомольского-на-Амуре авиационного завода "на несколько лет вперед". При этом производственные возможности предприятия позволяют без проблем изготовить еще около двух десятков истребителей Су-25 в ближайшие два года - для нужд Военно-космических сил России.

В последнее время Египет — один из крупнейших покупателей российского оружия и военной техники. Рост покупательской активности Каира напрямую связан с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси, пришедшим к власти в ходе госпереворота в 2013 году.

Новые власти Египта возобновили военно-техническое сотрудничество с Россией, прерванное в 1970-х годах. В 2014 году Москва продала Каиру зенитно-ракетные комплексы "Антей-2500" и "Бук-М2Э", а также стрелкового оружия и боеприпасов на $3,5 млрд.

Кроме того, Россия и Египет заключили контракты на поставку 46 истребителей МиГ-29М/М2 и 46 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" - сумма вместе взятых контрактов превысила $3 млрд.

Одна из ключевых российских новинок на рынке вооружений - зенитно-ракетная система С-400 "Триумф". Интерес к комплексу проявляют одни из сильнейших армий мира - в начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку комплексов. Индия стала уже третьим зарубежным покупателем по счету. Как заявил начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават,

Нью-Дели купил "Триумфы", несмотря на угрозы США ввести санкции.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китаем. В КНР "Триумф" назвали лучшим зенитным комплексом в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.

В начале февраля 2019 года издание Hürriyet Daily News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что американские власти могут не продать Турции свои ЗРК Patriot, если Анкара все же приобретет российские C-400.

"Мы не будем запрашивать разрешение конгресса и не сможем осуществить продажу Турции систем Patriot, если процесс продажи С-400 будет продолжаться", - заявил собеседник.

По его словам, покупка Турцией российских ЗРК может даже даже стать основанием для введения санкций со стороны Соединенных Штатов в рамках закона CAATSA.

Иван Апулеев