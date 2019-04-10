ПЛ "Запорожье" - от советской доблести до украинской ржавчины

Подводная лодка "Запорожье" сегодня является чуть ли не старейшей подлодкой на постсоветском пространстве. Большинство подобных лодок уже списаны и утилизированы. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 была спущена на воду еще в далеком 1970 году. В составе Северного флота под обозначением Б-435 подлодка совершила 14 дальних походов, среди которых были дружественные визиты на Кубу, в Марокко, Тунис и Сирию, выполнение ряда учебно-боевых задач. Но уходил в историю Советский Союз, а вместе с ним - и советская доблесть Б-435.

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В 1990 году подводная лодка была передана в состав Черноморского флота. После раздела ЧФ СССР Б-435 оказалась на украинской стороне, где позднее получила название "Запорожье" в честь Запорожской области, взявшей шефство над субмариной. На Украине на лодку возлагали большие надежды, окрестив ее "подводным флагманом" ВМС Украины. Был создан даже специальный дивизион, в который входила одна боевая единица - подлодка "Запорожье". Но позднее по финансовым соображениям его упразднили, а подводную лодку перевели в состав надводных кораблей.

Прослужив 20 лет советскому флоту, субмарина требовала капитального ремонта. Меняющиеся президенты и министры обороны Украины высказывали неоднозначные мнения по этому вопросу: на бумаге ее неоднократно ремонтировали, продавали и утилизировали. Практически всё время нахождения в составе вооруженных сил Украины подлодка простояла на ремонте, покрываясь ржавчиной. Только в 2012 году после частичного ремонта она вышла в море в составе флота Украины. А годом спустя произошло торжественное зачисление подводной лодки "Запорожье" в состав ВМС Украины.

В 2014 году после государственного переворота субмарина "Запорожье" с частью экипажа оказалась в России.

Дальнейшая судьба лодки, а точнее того, что от неё осталось после украинской эксплуатации, под вопросом. Очевидно, что морально и технически устаревшая, она не может использоваться как боевая единица. Рассматривается вариант применения бывшей единственной украинской подводной лодки "Запорожье" в качестве музейного экспоната в Балаклавском музее в Крыму.