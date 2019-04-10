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10.04.2019
Lenta.ru

Первый Су-57 отдадут Крыму или Крымску

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Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первыми российские истребителя пятого поколения Су-57 получат 3-й смешанный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии (краснодарский Крымск) или 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек), сообщили "Известиям" источники в Минобороны.

"В первую очередь новая техника поступает туда, где необходимо прикрывать опасное направление, а в частях и соединениях на вооружении находятся устаревшие модификации самолетов. Например, в Краснодарском крае на авиабазе в Крымске основной истребитель — уже устаревший Су-27. При этом обстановка в зоне ответственности этих самолетов достаточно напряженная", — сказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В апреле Global Times написало, что Су-57 может представлять интерес для китайской стороны с технической, но не военной точки зрения.

В марте директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов заявил, что в настоящее время документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы.

В феврале вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести истребители Су-57 на внешний рынок.

В том же месяце заслуженный военный летчик России Владимир Попов сказал, что в настоящее время не принципиально, сколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа получат ВКС России.

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России не планирует серийно закупать машину. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

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ПАК ФА
Су-27
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Минoбороны РФ
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Истребитель 5 поколения
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