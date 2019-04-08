Российская армия перевооружится на новые РЛС для поиска "самолетов-невидимок" - источник

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Сухопутные войска РФ перейдут на новое поколение радиолокационных станций "Ниобий-СВ", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Планируется замена всего ряда РЛС дежурного режима, которые стоят на вооружение ПВО Сухопутных войск. "Ниобий-СВ" может обнаруживать на большой дальности все типы целей, в том числе малоразмерные и малозаметные",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что одновременно "Ниобий-СВ" сможет сопровождать до 300 целей.

"Система позволит сопровождать самолеты, беспилотники и баллистические объекты, созданные по технологии "стелс",- сообщил источник

В апреле 2016 года Минобороны РФ объявляло тендер на закупку шести новейших высокомобильных радиолокационных станций "Ниобий-СВ". Согласно документам, военное ведомство планировало получить две станции в 2017 году и четыре - в 2018-м.

"Ниобий" - трехкоординатная радиолокационная станция дежурного режима обнаружения и сопровождения воздушных объектов метрового диапазона. РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей разных классов - самолетов, крылатых и управляемых ракет, включая малоразмерные, гиперзвуковые, баллистические и малозаметные.