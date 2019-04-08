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08.04.2019
Интерфакс-АВН

США используют лагерь "Рукбан" как повод сохранить незаконное оккупационное присутствие на юге Сирии - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите ОДКБ. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите ОДКБ. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Амман. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия готова предпринимать любые шаги для решения проблемы сирийского лагеря беженцев "Рукбан", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Готовы рассматривать любые шаги для содействия выходу беженцев из "Рукбана". Но считаю, что самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами", - сказал С.Лавров в воскресенье на пресс-конференции в ходе визита в Иорданию.

Он подчеркнул, что американская сторона заявляет о готовности обсуждать расформирование лагеря. "Но у меня такое ощущение, что они делают это неискренне, потому что видимо в их понимании "Рукбан" - это повод, чтобы сохранять свое незаконное оккупационное присутствие на юге. Будем с этим бороться", - сказал министр.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Россия
Сирия
США
Персоны
Лавров Сергей
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