Верховный лидер Ирана призвал Багдад принять меры для вывода американских войск из Ирака

Дубай. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал иракского премьер-министра Адиля Абдул-Махди предпринять необходимые шаги для скорейшего прекращения военного присутствия США в Ираке.

"Вы должны принять необходимые меры, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из Ирака", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте А.Хаменеи.