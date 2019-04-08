Войти
08.04.2019
Интерфакс-АВН

Верховный лидер Ирана призвал Багдад принять меры для вывода американских войск из Ирака

395
0
+1
Американский спецназовец
Американский спецназовец в Ираке.
Источник изображения: Scott Nelson / Getty Images

Дубай. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал иракского премьер-министра Адиля Абдул-Махди предпринять необходимые шаги для скорейшего прекращения военного присутствия США в Ираке.

"Вы должны принять необходимые меры, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из Ирака", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте А.Хаменеи.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Похожие новости
07.06.2017
Монархии дерутся, США остаются
15.05.2017
Какой будет третья мировая
05.02.2009
Аналитики признали превосходство российской ПВО над американскими самолетами
15.12.2008
Полный назад. Глава Пентагона предложил американской армии поучиться скромности
22.09.2008
США вновь увеличивают военные расходы
02.06.2008
Более 250 российских и зарубежных предприятий подали заявки на участие в выставке вооружений "Рашн экспо армс-2008" в Нижнем Тагиле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"