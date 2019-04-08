Верховный лидер Ирана призвал Багдад принять меры для вывода американских войск из Ирака
Американский спецназовец в Ираке.
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Дубай. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал иракского премьер-министра Адиля Абдул-Махди предпринять необходимые шаги для скорейшего прекращения военного присутствия США в Ираке.
"Вы должны принять необходимые меры, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из Ирака", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте А.Хаменеи.
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