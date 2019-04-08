В Крыму впервые за 40 лет модернизируют один из крупнейших в Европе солнечных телескопов

Это позволит лучше понять природу вспышечных и иных активных процессов, происходящих на Солнце

ПОСЕЛОК НАУЧНЫЙ /Республика Крым/, 7 апреля. /ТАСС/. Ученые Крымской астрофизической обсерватории РАН (КрАО) совместно с коллегами из США приступили к первой с 1970-х годов модернизации одного из крупнейших в Европе солнечных телескопов, созданного для изучения магнитного поля Солнца. После этого они смогут провести исследования, которые позволят лучше понять природу процессов на Солнце, в частности, спрогнозировать, наступит ли на Земле малый ледниковый период, сообщил в воскресенье ТАСС заведующий лабораторией физики Солнца КрАО, доктор физико-математических наук Юрий Цап.

"Солнечный телескоп, который находится у нас в крымской обсерватории, проходит сейчас этап модернизации. Наш сотрудник сейчас находится в США. Совместно с американскими учеными мы создаем прибор, так называемый спектрополяриметр для исследования магнитного поля Солнца", - сказал он.

Модернизация, которая проводится впервые со второй половины 1970-х годов, по его словам, позволит исследовать магнитное поле, солнечную активность, вспышки в разных линиях спектра на высотах от 100 до 1 тыс. км в солнечной атмосфере и получать высококачественные данные в электронном и оцифрованном виде, что было невозможно ранее.

"В какой-то мере это уникальный проект по наблюдению магнитного поля. Не побоюсь сказать, что такого уровня наблюдений, как мы планируем, в мире практически нет на сегодня. После модернизации мы сможем лучше понять природу вспышечных процессов или иных активных процессов, которые происходят на Солнце. Это очень важно с точки зрения физики", - отметил ученый.

Процесс создания и внедрения нового прибора может занять от года до трех лет. Цап отметил, что устройство будет состоять из нескольких частей, включая оптический спектрограф, приборы для считывания информации, высокочувствительную ПЗС-матрицу, дифракционную решетку для разложения видимого света Солнца на спектральные линии.

Понять природу Солнца

Башенный солнечный телескоп (БСТ-1) был создан в 1955 году и носит имя астрофизика, академика А. Б. Северного, который возглавлял КрАО в 1952-1987 годах. Высота башни, в которой находится телескоп, составляет 25 м. Диаметр зеркала - 90 см, что делает его одним из крупнейших солнечных телескопов в Европе, который позволяет одновременно наблюдать около 700 км солнечной поверхности.

В частности, астрофизики с помощью БСТ-1 пытаются выяснить природу солнечных вспышек. Они могут оказывать существенное влияние на метеорологические, навигационные и спутники связи, которые отвечают за точность систем наведения, к примеру, за взлеты и посадки самолетов в аэропортах, работу телевизионных и телеметрических систем, качество связи и так далее.

Ученый отмечает, что прогнозировать поведение Солнца достаточно сложно, в этом могла бы помочь специальная Служба Солнца. "Мы поддерживаем инициативы наших коллег по созданию в РФ Службы Солнца, которая бы занималась прогнозом солнечной активности. В советское время такая система существовала и хорошо себя зарекомендовала", - полагает завлабораторией.

По его словам, с помощью исследования активности Солнца можно прогнозировать также изменение климата на Земле. Речь идет о так называемом минимуме Маундера, или о долговременном снижении числа пятен на Солнце, что в период с 1645 по 1715 годы привело к существенному похолоданию в Европе. Данные последних исследований показывают, что количество пятен на Солнце становится все меньше и меньше.

"Количество пятен неуклонно уменьшается от цикла к циклу, который имеет 11-летнюю периодичность. По крайней мере, в ближайшие три цикла их количество снижается заметно. Это навевает на такую мысль, что, возможно, в 2050 году, очередном периоде солнечной активности наступит так называемый малый ледниковый период на Земле. Это не значит, что все прям замерзнет, просто слегка будет прохладней", - считает он. Он добавил, что пока сложно спрогнозировать, где похолодание будет ощущаться сильнее, а где слабее, для этого необходимы дополнительные наблюдения.

Об обсерватории

КрАО находится в Бахчисарайском районе Крыма. Основана в 1945 году как учреждение Академии наук СССР на базе Симеизского отделения Пулковской обсерватории, основанного в 1908 году. Основная часть обсерватории расположена на высоте 600 м над уровнем моря. Располагает 17 оптическими телескопами, в том числе и вторым по величине оптическим телескопом в России - 2,6-метровым телескопом им. академика Г. А. Шайна, первым в Европе и до настоящего времени единственным работающим гамма-телескопом второго поколения. В обсерватории работают 78 астрономов, из них 15 докторов и 30 кандидатов наук.

Лаборатория физики Солнца изучает солнечную активность, радиацию, вспышки, магнитное поле и их влияние на космические объекты, в том числе на Землю.