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08.04.2019
ТАСС

Источник: первая совместная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет 8 апреля

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ОТРК "Искандер"
ОТРК "Искандер".
Источник изображения: Виталий Тимкив/ РИА Новости

В ней примут участие более 10 тыс. военнослужащих, уточнил собеседник ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Первая совместная репетиция пеших расчетов, колонн военной техники и воздушных судов, которые будут задействованы в московском параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 8 апреля в подмосковном Алабино. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в военном ведомстве.

"Первая сводная репетиция парадных расчетов войск, механизированной колонны военной техники и авиации пройдет в Алабино 8 апреля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в тренировке примут участие свыше 10 тыс. военнослужащих.

Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков рассказал в интервью газете "Красная звезда", что 9 мая по Красной площади промаршируют 35 парадных расчетов.

В параде будет задействовано более 100 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", стратегические ракетные комплексы "Ярс", а также такие перспективные образцы, как танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг". Авиация будет представлена 74 самолетами и вертолетами, включая стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С и Су-30СМ.

Всего военнослужащие проведут 14 совместных тренировок на специальной площадке в Алабино, представляющей собой макет главной площади страны.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Искандер
РС-24 Ярс
Су-30
Су-35С
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
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