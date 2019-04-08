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08.04.2019
Военное обозрение

Российская армия получит новые средства ПВО

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Новые зенитно-ракетные комплексы могут в самое ближайшее время поступить на вооружение российской армии. "Панцирь-СМ" и С-350 "Витязь" заканчивают испытания и могут вскоре серьезно укрепить оборону страны.

Источник изображения: topwar.ru

О том, что российские Военно-космические силы ожидает серьезное пополнение в лице новых ЗРК стало известно вечером 6 апреля. Информацию об это в эфире "Эха Москвы" озвучил заместить главнокомандующего ВКС, командующий восками противоракетной и противовоздушной обороны Юрий Грехов.

Грехов отметил, что свои испытания заканчивает перспективный ЗРК С-350 50Р6А "Витязь". Этот новый комплекс средней дальности. В наземном варианте С-350 несет 12 ракет в цилиндрических контейнерах, и способен единовременно поражать, в зависимости от параметров цели, до 12 баллистических и 16 аэродинамических целей.

Комплекс может использовать два типа ракет: 9М100 - малой дальности и 9М96 - средней дальности. Модификации последней 9М96Е и 9М96Е2 используют инерциальную систему управления с радио-коррекцией и активной радиолокационной головкой самонаведения. Благодаря использованию этой системы ракете не требуется подсветка цели на конечном этапе, как не требуется и сопровождение радиолокационной станцией.

С-350 способен поражать цели на дальности до 60 километров, а диапазон рабочих высот в нем колеблется от 10 метров до 30 км.

Заканчиваются испытания комплекса С-350 ("Витязь"), который серьезно пополнит систему противоздушной обороны, и она будет еще более надежной: с большим количеством каналов по поражению целей, с большим количеством зенитных управляемых ракет. Это новый комплекс средней дальности с очень высокими маневренными возможностями

- заявил Грехов.

Также Юрий Грехов утверждает, что испытания прошел и зенитно ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ". В новой модификации классического комплекса увеличена дальность поражения цели (40 км) и ее обнаружения (75 км). Дальность возросла почти вдвое за счет использования новой многофункциональной станции прицеливания.

Испытания Панциря-СМ длились три дня и завершились боевыми стрельбами по мишеням, в ходе которых комплекс доказал свою эффективность, особенно против малоразмерных целей вроде квадрокоптеров.

Помимо прочего, армия должна получить ЗРС С-400 и ряд других систем.

Описывая развитие отрасли, Грехов также отметил, что начальные трудности, связанные с обнаружением малоразмерных целей, были преодолены. Также ВКС поэтапно развивает РЛС загоризонтного обнаружения. В частности, одна из таких станций, способных видеть за 2800 км, недавно встала на боевое дежурство в Мордовии.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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