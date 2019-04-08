Видит дальше, бьет точнее: испытана новая версия ЗРПК "Панцирь"
ВКС России испытали новейшую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса малой дальности "Панцирь-СМ". Основное внимание при модернизации комплекса было уделено борьбе с беспилотниками.
- Проведены 54 боевых и теоретических занятия, они закончились боевой стрельбой. В частности, ""Панцирь-СМ" - последний вариант ЗРПК "Панцирь" - показал высокую эффективность по целям типа квадрокоптер, - рассказал в эфире "Эха Москвы" заместитель главкома ВКС РФ, командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Главной особенностью "Панцирь-СМ" стала многофункциональная прицельная РЛС с фазированной антенной решеткой. Благодаря новому радару дальность обнаружения целей возросла до 75 километров, а поражения - до 40, вдвое больше прежнего "Панциря". Новый ЗРПК вооружат ракетами повышенной дальности.
Также ВКС испытали комплекс, способный посадить вражеский беспилотник. Напомним, на завершившихся в субботу учениях РВСН под Тверью также испытали систему для перехвата дронов "Валдай".
Антон Валагин
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