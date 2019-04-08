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08.04.2019
Российская газета

Видит дальше, бьет точнее: испытана новая версия ЗРПК "Панцирь"

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Источник изображения: rg.ru

ВКС России испытали новейшую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса малой дальности "Панцирь-СМ". Основное внимание при модернизации комплекса было уделено борьбе с беспилотниками.

- Проведены 54 боевых и теоретических занятия, они закончились боевой стрельбой. В частности, ""Панцирь-СМ" - последний вариант ЗРПК "Панцирь" - показал высокую эффективность по целям типа квадрокоптер, - рассказал в эфире "Эха Москвы" заместитель главкома ВКС РФ, командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Главной особенностью "Панцирь-СМ" стала многофункциональная прицельная РЛС с фазированной антенной решеткой. Благодаря новому радару дальность обнаружения целей возросла до 75 километров, а поражения - до 40, вдвое больше прежнего "Панциря". Новый ЗРПК вооружат ракетами повышенной дальности.

Также ВКС испытали комплекс, способный посадить вражеский беспилотник. Напомним, на завершившихся в субботу учениях РВСН под Тверью также испытали систему для перехвата дронов "Валдай".


Антон Валагин

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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
Военные учения
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