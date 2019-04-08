Эмир Катара заявил о поддержке политики России на Ближнем Востоке - Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото.
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Доха. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани передал главе государства приветствие президента России Владимира Путина, в свою очередь эмир дал высокую оценку уровню развития отношений между двумя странами.
"Эмир Катара выразил поддержку шагам, предпринимаемым Владимиром Путиным в ближневосточном регионе. Он высоко оценил развитие межпарламентских отношений наших стран, особо отметил усилия депутатов и комитета Государственной Думы по международным делам по выстраиванию отношений на межпарламентском уровне, развитию новых форматов сотрудничества", - сообщил журналистам по окончании встречи В.Володин.
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