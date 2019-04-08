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08.04.2019
Интерфакс-АВН

Дипломат РФ заявляет Хафтару о необходимости политических методов решения спорных вопросов в Ливии

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Халифа Хафтар
Халифа Хафтар.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в телефонном разговоре с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром подтвердил поддержку Москвой политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе и предпринимаемых на этом направлении посреднических шагах со стороны ООН и спецпредставителя ее генерального секретаря по Ливии Г.Саляме", - сообщил МИД РФ.

По его данным, "также была подчеркнута необходимость консолидации усилий в борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией".

Как сообщил МИД РФ, Х.Хафтар поделился информацией о предпринятых в последние дни действиях Ливийской национальной армии, нацеленных, как подчеркивалось, на активизацию борьбы с присутствующими в различных частях страны, в том числе в районе столицы Триполи, террористическими и экстремистскими группировками.

Эти группировки, по словам Х.Хафтара, представляют опасность для стабильности ливийского общества и препятствуют реализации договоренностей о налаживании устойчивого межливийского инклюзивного политического процесса и консенсусного диалога, направленных на формирование единых эффективных государственных органов управления.

Телефонный разговор состоялся 5 апреля.

Ранее на этой неделе Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Х.Хафтаром.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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