Суд решил, что медаль за участие в боевых действиях не доказывает участия в них

Экипаж буксира "Алтай" пытается получить официальное признание своего участия в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике. Благодаря морякам буксирного судна в Сирии мог действовать авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Однако военнослужащие экипажа, получившие медали министерства обороны за операцию на Ближнем Востоке, до сих пор не признаны полноценными ветеранами боевых действий. Этот факт вызвал дискуссию.

Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Согласно данным, опубликованным в статье "Коммерсанта", иск подали 49 членов экипажа буксира "Алтай". Их жалоба прошла изначально Североморский районный суд, а затем Мурманский областной. Моряки ссылаются на приказы как Минобороны, так и вышестоящего командования, а также директиву Генштаба и другие документы, в своем требовании признать экипаж спасательного буксирного судна "Алтай" полноценными участниками боевых действий.

Особенностью разбирательства является то, что к операции Минобороны был привлечен гражданский персонал: именно от его лица подан административный иск.

Командировка истцов продлилась с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017. По итогам операции им были вручены медали министерства обороны "Участнику военной операции в Сирии". Важно, что также им вручили "корочки" ветеранов боевых действий. Но льготы, предусмотренные для ветеранов, они получили только в ограниченном виде. Именно вокруг этого факта основная дискуссия и разгорелась.

В частности, экипаж отныне может пользоваться санаторными путевками при наличии медпоказателей, ежегодный отпуск могут выбирать в удобное им время. Также без очереди или в приоритетном порядке они могут купить садовый участок или установить домашний телефон.

Моряки рассчитывали получить статус согласно п. 1 ст. 16 "Закона о ветеранах". Согласно этому положению, они смогут получить льготы оплате услуг ЖКХ, жилья, мед- и пенсионному обеспечению, налоговому обложению и пр. В свою очередь, представитель ответчика выступал против удовлетворения этого требования.

Экипаж, на основании имеющихся в его распоряжении документов, утверждал, что без его участия нормальное функционирование "Адмирала Кузнецова" было бы невозможно. Буксир обеспечивал боевую устойчивость тяжелого авианесущего крейсера, помогал ему осуществлять маневрирования и удерживал в боевом порядке.

Иски были отклонены. Суд первой инстанции в своем отказе постановил, что медаль "Участнику военной операции в Сирии" не доказывает факт непосредственного участия в боевых действиях. Сам факт нахождения на территории Сирийской Арабской Республики также это не подтверждает. А право на статус полноценного ветерана и сопутствующие ему льготы имеют лишь те, кто подтвердил личное участие в боевых действиях, а не те, кто их обеспечивал.

Апеллировать на решение Североморского суда в суд более высокой инстанции решились лишь двое из истцов. Однако и там их исковые требования были отклонены.

В период проведения операции в Сирии с участием тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" российский флот впервые в своей истории осуществил боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К. Два самолета были потеряны вследствие технических неполадок. После завершения похода авианосец отправился в Североморск, где встал на капительный ремонт и модернизацию.