Еще один довод США против С-400: все секреты F-35 могут попасть к русским

Вашингтон выступает резко против покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, так как опасается, что они могут быть использованы для раскрытия секретных технологий самолетов- "невидимок" F-35.

Об этом со ссылкой на экспертов пишет издание The Military Times.

По их словам, С-400 могут применять для сбора данных, которые в итоге окажутся в руках у России, чего бы США совсем не хотели. В статье утверждается, что под угрозой может оказаться и канал передачи тактической информации Link 16. Его страны НАТО используют для передачи данных военным самолетам, кораблям и сухопутным войскам.

Эрдоган отметил, что Турция в своё время направляла Соединённым Штатам запрос на приобретение противовоздушных и противоракетных систем Patriot, но условия американской стороны были не такими выгодными, как у Москвы. Поэтому Анкара на данном этапе не заинтересована в закупке ЗРК американского производства.

Реализация подписанного с Россией контракта по С-400 продолжается по намеченному графику и первые поставки начнутся в июле этого года, подытожил турецкий лидер.