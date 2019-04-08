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08.04.2019
Интерфакс-АВН

В Тегеране пригрозили внести армию США в свой террористический список наряду с ИГ

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Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране.
Источник изображения: © AFP 2017, STR

Дубай. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран ответит симметрично в случае признания Вашингтоном Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) террористической организацией и внесет Вооруженные силы США в свой аналогичный список, цитирует в субботу агентство Mehr слова председателя парламентского комитета по иностранным делам и национальной безопасности Хишматоллы Фалахатпише.

"Если КСИР будет помещен в список террористических организаций в США, мы внесем военных этой страны в наш террористический список наряду с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)", - цитирует агентство его заявление в Twitter.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Иран
США
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