США признают иранский КСИР террористической организацией - СМИ
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC
Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США намерена внести иранский Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица.
"Решение, о котором могут объявить уже в понедельник (8 апреля - ИФ) по итогам нескольких месяцев обсуждений, может стать первым примером, когда часть (вооруженных сил - ИФ) иностранного государства официально признана террористической организаций", - пишет газета.
По данным ее источников, в поддержку решения высказались госсекретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон.
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