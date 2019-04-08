Войти
08.04.2019
Lenta.ru

Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими

621
0
0
Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

Американские военные спутники-шпионы GSSAP много раз приближались к российским и китайским аппаратам и тайно за ними наблюдали. Об этом говорится в отчете фонда Secure World Foundation.

В документе отмечается, что в 2014-2016 годах на орбиту вывели четыре спутника GSSAP. Официально они летают ниже и выше геостационарной орбиты и снимают другие аппараты и космические тела.

Авторы доклада поясняют, что американские военные не раскрывают данные о маневрах GSSAP, по другие источники слежения показывают, что они активны на геостационарной орбите и приближались более чем к десяти спутникам, в том числе России и Китая. Время подбиралось так, чтобы оба аппарата находились в тени Земли, поэтому отслеживать операции GSSAP с помощью телескопов было сложно.

Спутники, к примеру, подлетали на 10-15 километров к российским аппаратам "Экспресс-АМ8", "Луч", "Благовест" и "Радуга-1М".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
17.07.2017
США и Австралия успешно испытали гиперзвуковую авиационную ракету
14.07.2014
Россия лидирует на рынке боевых кораблей и средств ПВО
09.09.2010
Россия может поставить на экспорт свыше 600 истребителей пятого поколения
01.09.2010
Летучий лоббист. Интервью с Вячеславом Богуслаевым
22.03.2007
Щит на вывоз
30.11.2006
ИНДОНЕЗИЯ СТАВИТ НА "Су". ПРЕЗИДЕНТ СУСИЛО БАМБАНГ ЮДХОЙОНО НАСТРОЕН НА НОВЫЕ ЗАКУПКИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"