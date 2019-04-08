Имитирующий средства воздушного нападения комплекс испытывают в РФ

В России испытывают универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант". Он предназначен для имитации перспективных средств воздушного нападения и будет использоваться для подготовки расчетов зенитных ракетных комплексов.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов, предварительные испытания оказались успешными, и в ближайшшее время должны закончиться госиспытания. Он добавил, что потенциал "Адъютанта" делает его востребованным.

Сейчас зенитчики в качестве мишеней используют устаревшие ракеты-мишени, хотя современные средства воздушного нападения стали более маневренными и малозаметными. Поэтому и появилась необходимость в новом мишенно-тренировочном комплексе.

"Адъютант" может создать сложную воздушную обстановку для выполнения учебных и боевых задач. Он применяет разнотипные мишени, наиболее идентичные с современными и перспективными средствами воздушного нападения. В его составе - мобильный наземный пункт управления с рабочими местами операторов, выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала. Кроме того, четыре вида воздушных мишеней, созданных на базе беспилотников. Они имитируют винтовой или реактивный самолет, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и вертолет.

Светлана Цыганкова